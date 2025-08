Miranda busca las mejores fotos de fiestas y obras que lleven al lienzo el Centro Histórico

Miranda busca las mejores imágenes de sus fiestas y también transformar en arte pictórico algunos de los rincones de su Centro Histórico. Para ello, el ... Ayuntamiento ya ha publicado las bases de dos concursos que se desarrollarán durante la celebración de la Virgen de Altamira.

El primero de ellos, el rally fotográfico, en el que ya no va a ser necesario presentar la cámara ni hacer en un momento concreto la primera imagen, bastará con enviar hasta ocho instantáneas obtenida con cámara o móvil a un correo electrónico: rally.fotografico@mirandadeebro.es (con los datos personales del participante). Se enviarán en jepg, no podrán estar editadas e irán numeradas y con título, pero no incluirán el nombre o las iniciales del autor en ellas.

Se podrán presentar entre el 15 y el 30 de septiembre. De todas las presentadas, el jurado elegirá 30, que se expondrán en la Casa de Cultura y de entre ellas elegirá a las ganadoras. Hay un primer premio de 207 euros, un segundo, de 138; y un tercero, de 69.

También se han publicado ya las bases del concurso de pintura al aire libre y centrado en el Casco Histórico y el entorno de Santa Lucía, Sorribas y Leopoldo Lewin, que se incluye dentro del programa de fiestas. En esta ocasión, el certamen artístico tendrá lugar el día 14 de septiembre, de 9.00 a 14.00 horas.

Las obras, que pueden ser de técnica libre, deben tener como mínimo unas dimensiones de 61x46 centímetros y máximas de 130x97. Los participantes se presentarán la jornada del certamen entre las ocho y las nueve de la mañana en la Plaza de Santa María para el sellado del material.

Las obras se entregarán sin firmar y acompañadas de un sobre con los datos del autor (fotocopia del DNI, domicilio actual y teléfono). El fallo del jurado se dictaminará una hora después de cerrado el tiempo dado para pintar, sobre las tres de la tarde. Hay un primer premio de 1.000 euros y un accésit de 300 y las inscripciones se efectuarán en la Casa de Cultura o la Biblioteca Cervantes hasta el 13 de septiembre.