Miranda no es para bicis

El plan municipal de movilidad sostenible 2025-27 llama la atención sobre el número «sorprendentemente bajo» de mirandeses que usan la bicicleta para moverse en ... su día a día por una ciudad prácticamente llana y con unas distancias no muy largas. Pero para el colectivo Cero Emisiones, promotor e impulsor del uso de ese vehículo sin motor como medio de transporte, su poca presencia responde a una mala concepción de los carriles bici que en los últimos años se han construido en la ciudad, incluso los que se acaban de estrenar; y a la falta de conexión de estos recorridos de manera rápida y fácil con los destinos habituales de los mirandeses, con la excepción del polideportivo de Anduva y la Barriada San Juan del Monte. Únicas conexiones a las que le ven una lógica.

De hecho, lamentan que no se hiciera un estudio más en profundidad y detallado de las necesidades de movilidad de la ciudad la pasada legislatura, cuando se obtuvo una subvención de más de 1,2 millones de euros de fondos europeos. Dinero al que tienen claro que se podía haber sacado más rendimiento si se hubiera pensado de verdad en avanzar hacia una movilidad sostenible en lugar de en hacerlo rápido y por donde la obra fuera más fácil de ejecutar porque no requería expropiaciones o grandes actuaciones.

Es la única explicación que Juan José Escribano, uno de los impulsores de Cero Emisiones, ve al hecho de que para llegar en bici al polígono de Bayas haya que dar un mayor rodeo que si se hace en coche. Y eso sin olvidar que el recorrido no enlaza con la mayoría de la zona de empresas y acaba en la valla de una de ellas, sin continuidad.

«Son actuaciones que consideramos inútiles. Están aisladas de la ciudad, no hay recorridos seguros ni para llegar a los polígonos de Bayas o de Ircio», apuntó Escribano; que tiene claro que esta realidad responde a que «no había ninguna idea, ni ningún proyecto previo, y cuando salió la subvención se optó por los tramos más fáciles de ejecutar».

Pero eso no significa que sea lo más funcional, de hecho tienen claro que no lo es. Y el día a día les está dando la razón. Por ahora, no se ha constatado un mayor número de trabajadores dispuestos a usar la bici para ir a Bayas a trabajar pese a que hay unos caminos expresamente dibujados para ese tipo de vehículos.

Pero, ¿quién va a recorrer esos 2,4 kilómetros cuando hay rutas mucho más cortas? «No sirve para nada», salvo en momentos puntuales en los que se vincule la bici al ocio, para dar un paseo, pero no para una movilidad sostenible. «Las circunvalaciones son para coches, no para bicis; con las que lo que necesito, simplemente, es poder llegar. Tener un itinerario continuo y directo».

Por eso, antes de hacer ese recorrido tienen claro que habría que haber resuelto cómo enlazar el camino del Penbu o el Emiliano Bajo con Bayas, un distancia de 300 metros en línea recta pasando por el río, con un puente paralelo al actual, al otro lado de la pasarela, y que, además, permitiría a las bicis y a los peatones moverse por el margen de la Carretera de Logroño donde están las viviendas no por donde no vive nadie. «Sería mucho más atractivo».

No tiene ninguna lógica, en su opinión, que el camino marcado vaya por donde no haya nada, paralelo a las vallas que delimitan los terrenos de JSV, Rottneros y Montefibre y tampoco que se trate de una acera compartida por peatones y ciclistas. «No está claro por dónde debe moverse cada uno y, al final, eso lo que crea son problemas. Falta señalización específica», lamentaban Escribano y Adriana Schueguer, otra integrante de Cero Emisiones; que también llamaba la atención sobre la importancia de hacer un buen mantenimiento de esos recorridos ciclistas si de verdad se quiere potenciar la bici como medio de transporte.

No puede ser que las ramas de los arbustos situados junto a las vallas de esa zona industrial ocupen buena parte de la acera, ni que la yedra o otro tipo de vegetación están invadiendo ya casi la mitad del carril bici estrenado recientemente por la calle que une Bayas con la rotonda de la Carretera Logroño. «Como siga creciendo así la maleza lo va a terminar tapando, está comido por la vegetación», advertían.

Aunque no es el único problema que hay que atajar en un recorrido nuevo. La pintura que dibuja el carril se está levantando y los cambios de temperatura han hecho que una línea de adoquines haya saltado dejando un hueco en el que cabe parte de la rueda de la bici o un pie. «Es peligrosísimo», advertía Schueguer.

Y todo para no llegar a ningún sitio. Una valla de una empresa pone fin al recorrido. Sí aplauden el tramo de carril desde el IES Fray Pedro de Urbina a la Barriada San Juan del Monte, pero no entienden que falte darle continuidad hasta los otros dos tramos planificados en Los Corrales y de acceso a Ircio. Completar ese recorrido lo perciben como algo imprescindible.

Al igual que empezar a pensar en conectar Aquende con el hospital a través de una ruta ciclable. Es, bajo su punto de vista, una prioridad. «Tenía que ser el recorrido estrella. Sería muy útil para ir al Santiago Apóstol, a la residencia, a las viviendas de El Crucero, a las huertas... y es el que no se ha hecho».

En el centro, en el núcleo urbano, bastaría con marcar ciclocalles y dejar claro que la velocidad máxima es de 30 kilómetros por hora.

El problema para ellos es que no hay ninguna planificación, ni mantenimiento ni información. Se han hecho tramos de carril aislados, sin una concepción clara de movilidad. «No sirve hacer una isla de carriles a los que no se puede acceder en bici sin peligro. Tienen que ser atractivos, funcionales, continuos y directos y aquí varios se están haciendo a kilómetros de la ciudad porque es más fácil y rápido, sólo hay que pintar una acera. Sumamos tramos de carril bici pero no mejoramos la movilidad ni lo hacemos atractivo», lamentaban.

Se sigue, como hace muchos años, con «actuaciones absurdas, como el tramo de Las Matillas que acaba en una fachada. Con esta subvención, en vez de arreglar lo que estaba mal; se han hecho otras cosas que son inútiles. A excepción de la de la barriada y la del polideportivo».

Confían que eso cambie cuando se apruebe un nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que sustituya al actual, caducado hace años porque «Miranda está presa de sus barreras arquitectónicas», zanjaron.