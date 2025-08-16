El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La vegetación invade parte del carril en el polígono. E. C.

Miranda no es para bicis

Carriles bici mal conectados, poco mantenidos y sin itinerarios rápidos y seguros hace que su uso no crezca en los desplazamientos locales

Cristina Ortiz

Sábado, 16 de agosto 2025, 23:47

El plan municipal de movilidad sostenible 2025-27 llama la atención sobre el número «sorprendentemente bajo» de mirandeses que usan la bicicleta para moverse en ... su día a día por una ciudad prácticamente llana y con unas distancias no muy largas. Pero para el colectivo Cero Emisiones, promotor e impulsor del uso de ese vehículo sin motor como medio de transporte, su poca presencia responde a una mala concepción de los carriles bici que en los últimos años se han construido en la ciudad, incluso los que se acaban de estrenar; y a la falta de conexión de estos recorridos de manera rápida y fácil con los destinos habituales de los mirandeses, con la excepción del polideportivo de Anduva y la Barriada San Juan del Monte. Únicas conexiones a las que le ven una lógica.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece la joven de 28 años que fue rescatada en la playa de Laga el lunes
  2. 2

    «Prefiero estar viva con todo caído a estar bajo tierra»
  3. 3

    Una pelea entre bandas en Bolueta acaba con dos detenidos y un joven sin un dedo
  4. 4 Una de los mejores helados artesanos de Bilbao aterriza en los supermercados Eroski
  5. 5 Herido grave en un aparatoso accidente en el centro de Castro
  6. 6

    Trump trata de convencer a Europa de que es mejor «un acuerdo de paz» que una tregua en Ucrania
  7. 7 Bares, hoteles, txosnas... Estos son los mejores tardeos en Bilbao para Aste Nagusia
  8. 8

    Supermercados del País Vasco comienzan a repartir su inventario con Glovo
  9. 9 Programa de Aste Nagusia este sábado 16 de agosto de 2025
  10. 10

    Registros históricos de temperatura en Bilbao en puertas de la Semana Grande

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Miranda no es para bicis

Miranda no es para bicis