Miranda tiene una asociación cada 122 habitantes pese a la escasez de voluntarios

Da igual cuales sean sus gustos o aficiones, seguramente en Miranda no se va a sentir solo. Y es que la ciudad ha presumido siempre ... de tener un gran movimiento asociativo, un tejido social, cultural y deportivo que no pierde fuerza. Cambian las épocas, los nombres, las caras,... pero la ciudad conserva una red de personas dispuestas a sacrificar mucho tiempo y a veces dinero solo por el cariño que sienten por ella y por la satisfacción de hacerle las cosas más fáciles a sus vecinos.

Las cifras evidencian que Miranda tiene músculo asociativo ya que en el censo municipal hay inscritos 294 colectivos de todos los ámbitos, lo que arroja una media de uno por cada 120 habitantes. Sin embargo, hay un problema común a todos: las dificultades para conseguir relevo generacional y voluntarios dispuestos a tirar del carro. «No sabemos si hay menos gente dispuesta o que cada vez las asociaciones dan más servicios y necesitan más personal», aseguran desde la plataforma del voluntariado. En muchos caso, se suman jóvenes, pero también son quienes menos duran. No por falta de compromiso, sino porque su situación laboral y personal es más variable.

En el caso de las asociaciones asistenciales, la calidad de los servicios que brindan ahora poco tiene que ver con la actividad que tenían en su origen. «Cuando empezaron, casi todas eran grupos de afectados por alguna enfermedad que se juntaban para darse apoyo y compartir sus experiencias. Ahora damos servicios y cubrimos lagunas a las que no llegan las administraciones», explican desde Asbem. Eso obliga a tener profesionales cualificados, aunque «siempre hacen falta manos y los voluntarios son muy importantes porque dan el contenido más humano a la asociación».

Más complicado resulta para clubes deportivos o colectivos que reúnen a grupos de personas que comparten una afición, y cuyas juntas directivas realizan una labor altruista que suele generar más quebraderos de cabeza que alegrías. Algunos sobreviven gracias a que sus socios más activos permanecen años y años en los cargos. Otros se ven condenadas a bajar la persiana, como ha sucedido recientemente con el Club de Golf, que al no haber nadie dispuesto a asumir las riendas, se ha disuelto. «Todo el mundo tiene muchas obligaciones diarias y ya no es como hace años, que había gente que salía de trabajar y dedicaba su tiempo a una asociación. Ahora la mayoría prefiere venir de forma puntual que implicarse tanto», coinciden en señalar casi todos.

Variedad

Asayeme, Afami, Rafael Izquierdo, Casco Viejo, Mirajazz,... son nombres que todos los mirandeses conocen. Aún así, las ferias ayudan a dar visibilidad a su labor porque «la mayoría sabe a lo que nos dedicamos o a la actividad a la que estamos enfocados, pero desconoce muchos de nuestros servicios hasta que les toca de cerca», apuntan desde los colectivos asistenciales. En el caso de los culturales y deportivos, son responsables de gran parte de la agenda de la ciudad.

La inmensa mayoría tienen una programación periódica pero en la lista también ha otras asociaciones con un papel mucho más secundario, que llevan tiempo paradas o que se centra en el grupo de personas que comparten afición pero no tienen mucha visibilidad exterior. Por ejemplo, quizá no todos sepan que Miranda cuenta con una asociación de txistularis, otra de tiro con arco o una agrupación de vexilologia.

El tejido asociativo es uno de los grande tesoros de la ciudad aunque siempre son necesarias más manos.