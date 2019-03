Miranda apuesta por aunar música y vino en un nuevo festival de calle Ramiro Molinero, Carol Mahave, Pablo Gómez y Cristina Alonso, durante la presentación del festival, mostrando el cartel identificativo del mismo. / A. G. La cita, organizada por Amigos de Rafael Izquierdo y Rutas de Vino, se celebrará el 18de mayo en la ciudad CRISTINA ORTIZ Martes, 12 marzo 2019, 23:38

Miranda 'suena' desde hace años a nivel nacional gracias a citas como Ebrovisión, cuya estela quiere seguir a partir de esta primavera el Miranda Wine Festival, una iniciativa impulsada por la Asociación de Amigos de Rafael Izquierdo y la empresa Rutas del Vino –contando con la colaboración con el Ayuntamiento– con el objetivo de convertir la ciudad en lugar de encuentro de amantes de la música, el buen vino–sea de la denominación que sea– y, por extensión, también de la gastronomía.

Elementos de los que se podrá disfrutar de manera conjunta, en el centro de la ciudad, en el entorno del parque Antonio Machado, el día 18 de mayo. Una jornada que durante diez horas tratara de hermanar dos culturas, la de la música y el vino, en un mismo lugar, buscando crear un maridaje perfecto para un día de ocio y disfrute.

Para ello, esperan instalar entre 20 y 25 casetas en las que bodegas de distintas zonas del país, pero también de Francia y Portugal, puedan ofrecer sus caldos, además de explicar sus características o peculiaridades a quienes se animen a probarlos. En principio, está previsto que los que quieran catarlos adquieran una copa y tickets para consumiciones.

A diferencia de otras citas enfocadas al mundo de la enología, el Miranda Wine Festival no quiere apostar por una única denominación. Al contrario, quiere ejercer de punto de encuentro de vinos de distintos orígenes geográficos. Un formato que no es nada habitual encontrar y que consideran idóneo para una ciudad que no es una gran productora, pero que configura un cruce de camino entre tres regiones con mucho peso en el sector.

Lugares de los que se confía en atraer a un número de público importante, que se sume al local. Para ello, los organizadores están trabajando para fletar autobuses desde Vitoria, Burgos, Logroño y Bilbao. Ciudades cercanas desde donde se considera muy factible recibir gente atraída por música y vino. Y es que hay que tener en cuenta que el festival estará dirigido al consumidor final.

«El objetivo principal es potenciar el consumo responsable del vino y situar a Miranda como referencia de eventos de vino y música de carácter internacional, pero en este caso, con una característica fundamental y diferenciadora con respecto a otros eventos de este tipo, y es que no estará ligado a una denominación de origen, lo que le convierte en más atractivo para los amantes de la cultura del vino», explicó Cristina Alonso, responsable de Rutas del Vino.

Si bien, todavía está por cerrar quiénes serán las denominaciones o las bodegas participantes en esta primera edición. La fase de inscripción aún está abierta. Lo que sí está claro es que no faltarán Rioja y Ribera, además de alguna llegada de Andalucía, así como las internacionales de países vecinos.

Tampoco está cerrada aún la programación musical. Diversos grupos de los que se podrá disfrutar a lo largo de un día que tendrá su colofón a las 20.00 horas, con un concierto que correrá a cargo de «un grupo de renombre». De momento, no quiso avanzar nada más el presidente de Rafael Izquierdo, Ramiro Molinero.

Eso sí quiso dejar claro que nada tendrá que ver el cartel que se elabore con la línea que sigue Ebrovisión. En la cita que se celebrará en un par de meses se podrán escuchar desde agrupaciones corales, a bandas de swing o a colectivos con propuestas para los más pequeños. «Van a ser actuaciones muy abiertas y de todos los estilos», explicó.

De lo que sí está convencido es de que se trata de un proyecto muy interesante y a largo plazo para la ciudad. Seguro que en poco tiempo es referente en el mundo del vino». Para tratar de conseguirlo van a contar también con el apoyo de la hostelería mirandesa, que se encargará esa jornada de «ofrecer todo lo bueno de los productos de cercanía y su saber hacer».