Miranda apoya a Logirail en su demanda de mejoras salariales

Miranda apoya públicamente a Logirail en su demanda de mejoras salariales. Lo ha hecho mediante un comunicado público emitido por el Ayuntamiento tras la reunión ... mantenida en la jornada del miércoles con representantes de trabajadores del Centro de Competencias Digitales instalado en Bayas.

Un proyecto muy lejos de cumplir los objetivos con los que se creo, tanto en número de plantilla, no llega ni a la mitad de lo previsto para estas fechas, como en condiciones laborales. Tema este último que ha llevado a los trabajadores a movilizarse y denunciar públicamente una situación que creen incompatible con una empresa pública.

Para empezar, denunciaban que tienen salarios bajos y poco actualizados, que no se ajustan a las categorías profesionales sino al contrario, en el tercer convenio se han bajado las categorías a esos sueldos.

Al mismo tiempo, señalaban que hay 11 personas con un contrato de carácter temporal y se prevé la marcha, como ha sucedido anteriormente, de la mitad antes de abril del año que viene, ya que sus puestos de trabajo tienen fecha de finalización al no existir plaza para los mismos.

Y todo ello pese a que hay carga de trabajo y que el funcionamiento lo catalogan como bueno, por lo que no encuentran la razón para que se prescinda de Logirail y se contrate a empresas temporales.

Esos eran algunos de los aspectos de la situación laboral de una plantilla compuesta por 50 personas y que detallaban sus representantes en una reunión en el Consistorio con la alcaldesa, Aitana Hernando; los dos tenientes de alcalde, el primero, Pablo Gómez, y el segundo, Guillermo Ubieto; así como con el gerente de Miranda Empresas, Roberto Martínez de Salinas.

A todos ellos les anticiparon que no auguran un futuro al CCD si no hay mejoras salariales, si no se saca una OPE adecuada a criterios de empresa pública, o no se ofertan plazas para los temporales.

Tras la exposición, el equipo de Gobierno les trasladó que «Miranda quiere que el CCD crezca y con cimientos dignos y con sueldos dignos acordes a la formación, conocimientos y aptitudes».

Aseguraron que el Ayuntamiento apoya las demandas de los trabajadores; pero, por lo que se ha trasladado públicamente, no se ponía sobre la mesa ningún compromiso oficial para intermediar o exigir mejoras ante Renfe o el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.