Miranda anuncia sanciones económicas tras registrar 110 solares «desatendidos» este año

Toni Caballero Domingo, 3 de agosto 2025, 23:26 Comenta Compartir

La Concejalía de Urbanismo continua con la aplicación rigurosa de los expedientes de ejecución para la limpieza y conservación de solares que se encuentran en estado descuidado en distintas áreas de la localidad. Si hace un año ya advirtió de posibles sanciones a 42 titulares de parcelas descuidadas en sólo dos semanas de verano, este año ya son más de 110 los solares en mal estado registrados, con lo que el ente municipal se ha hartado del incivismo y procederá a tocar el bolsillo de los propietarios.

«Llevamos más de cien requerimientos este año a propiedades privadas que están incumpliendo su labor de mantener estos solares en condiciones de ornato, seguridad y salubridad. Cuando entre el letrado urbanista, que será en los primeros días de agosto, una de sus primeras tareas será imponer sanciones económicas a los solares que no se mantengan en condiciones y a aquello titulares que hayan hecho caso omiso de las ordenes de ejecución, tanto los que tengan una ejecución subsidiaria como os que no», avanza Guillermo Ubieto, titular del departamento, con un notable grado de fastidio.

De hecho, Urbanismo ya se ha puesto manos a la obra y, esta misma semana, ha acometido la ejecución subsidiaria de 6 solares ubicados en el Casco Antiguo de nuestra ciudad. Visto el estado de los espacios, será el Ayuntamiento el que entre a acondicionar las diferentes zonas.

«Estos solares están situados en calle Los Hornos 10, 12 ,14, 16 y 18. Son propiedad de dos inmobiliarias a las cuáles hemos requerido y no han actuado. Por ello, ejecución subsidiaria y entraremos nosotros porque ya estaban ocasionando problemas de salubridad y seguridad en el barrio. También nos ha ocurrido con otro solar de calle La Cruz», comunica el edil.

Las labores de limpieza y mantenimiento de esta media docena de solares supondrán un desembolso de cerca de 8.000 euros a las arcas municipales, si bien luego este pago se le exigirá a los propietarios con un sobrecargo. En este sentido, Ubieto ya advirtió el pasado verano que el Consistorio tiene potestad para imponer «multas y sanciones a mayores, lo que cuesta limpiar el solar y una multa económica a mayores».

Así las cosas, los operarios municipales comentarán a limpiar estas parcelas desatendidas en los próximos días. Lo que resulta evidente es que se trata de «una situación que ya se ha descontrolado y estamos cansados. Así que vamos a empezar a tomar medidas contra aquellas propiedades que se desentiendan de sus responsabilidades porque el estado de los solares afecta a la vida diaria de los vecinos». Además de en el Casco Antiguo, también han proliferado en la zona del PR-1 o en La Charca.

Para más inri y como agravante, como viene ocurriendo en los últimos ejercicios, «hay una gran parte de los propietarios que reinciden todos los años de forma sistemática. Nosotros requerimos, unos limpian sus espacios y otros no se responsabilizan de ellos, por lo que vamos a empezar a sancionar».

Esta iniciativa se fundamenta en cumplimiento del artículo 17 de la ordenanza sobre protección de la convivencia ciudadana y prevención de actuaciones antisociales. El Consitorio seguirá con los requerimientos a los titulares y, «si en el plazo indicado de diez días, no lo limpian, mandaremos la orden de ejecución. Si de nuevo no llevan a cabo la limpieza en plazo, empezaremos con las sanciones coercitivas que van de los 750 a los 3.000 euros. Esto incluye el importe económico de la limpieza y una cantidad más como multa. No vamos a seguir avisando, se acabó, este año empezaremos a sancionar», cierra.

Temas

Miranda de Ebro