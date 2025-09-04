El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Los conciertos son los actos que más público congregan en las fiestas patronales. Avelino Gómez

Miranda anulará los límites de ruido para salvar los conciertos de fiestas

Un informe legal avala esta medida para mantener los actos de Calle Cantabria pese a la sentencia judicial

Raúl Canales

Jueves, 4 de septiembre 2025, 00:27

La calle Cantabria volverá a ser el epicentro del ocio nocturno durante las fiestas patronales a pesar de los intentos de la plataforma contra el ... ruido por evitarlo. El Ayuntamiento siempre ha defendido que es la mejor ubicación para los conciertos y las txosnas, una opinión secundada también por una buena parte de los vecinos de Anduva que ya han recogido más de mil firmas para que esos eventos no se muevan del barrio.

