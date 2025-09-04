Miranda anulará los límites de ruido para salvar los conciertos de fiestas

La calle Cantabria volverá a ser el epicentro del ocio nocturno durante las fiestas patronales a pesar de los intentos de la plataforma contra el ... ruido por evitarlo. El Ayuntamiento siempre ha defendido que es la mejor ubicación para los conciertos y las txosnas, una opinión secundada también por una buena parte de los vecinos de Anduva que ya han recogido más de mil firmas para que esos eventos no se muevan del barrio.

Pero los deseos de la administración local chocaban con una sentencia judicial que daba la razón parcial a quienes se quejan por las molestias acústicas. Sin embargo, ahora un estudio jurídico avala que la ciudad pueda anular de forma temporal la prohibición de superar ciertos niveles de decibelios durante las fiestas patronales. A ese documento se aferra la Concejalía, que durante los últimos meses ha tratado de buscar fórmulas legales para salvar los conciertos y el recinto de txosnas sin incumplir el fallo judicial.

Para eso se ha realizado un estudio acústico que tampoco arroja gran luz ya que refleja que se superan los límites de ruido permitido durante la celebración de los eventos nocturnos, algo que ya se sabía. Las mediciones realizadas en el interior de las viviendas están por encima de 30 decibelios, pero poner limitadores es inviable, porque implicaría suspender los conciertos, ya que un evento de esas características es imposible que se mantenga por debajo de dichos parámetros.

Las soluciones que se plantean en el estudio acústico son la adopción de medidas alternativas para minimizar las molestias y acogerse al artículo 10 de la ley sobre ruido de Castilla y León. En ese punto está la clave que permitirá salvar las fiestas patronales, ya que concede potestad a los municipios de anular temporalmente los límites, una opción a la que se acogerá Miranda de jueves a domingo para poder llevar a cabo los actos programados en calle Cantabria.

«Llevamos meses trabajando en las fiestas pero también en cumplir con la ley», asegura Montse Cantera, consciente de que el tiempo apremia y que se ha generado mucha incertidumbre con este tema. La concejala remarca que la solución de anular los límites acústicos es legal y así lo avalan los servicios jurídicos municipales. Por eso, aunque entiende el «derecho al descanso» de los vecinos más próximos al escenario y las txosnas, considera que el mismo debe «conciliarse» con el derecho de todos los mirandeses a disfrutar de sus fiestas una vez al año.

A pesar de que con eliminar el límite sería suficiente, el Ayuntamiento tiene pensado poner en marcha algunas de las medidas adicionales que propone el estudio acústico. Una de ellas, la de reducir los horarios, es algo que ya viene haciendo desde hace mucho tiempo. Y es que pese a que las txosnas han planteado alguna vez la posibilidad de extender su actividad durante la madrugada, como se hace en otras ciudades del entorno y como permite la normativa, el Ayuntamiento siempre se ha negado a permitir que las casetas se prolonguen más allá de las 03.00. Es la hora a la que tendrán que cerrar también este año, en el que solo abrirán tres noches y no cuatro como en la pasada edición.

También se ha barajado mover las barras de sitio y ubicarlas en San Agustín, cerca del colegio, en vez de en la parte central de calle Cantabria, pero finalmente se ha descartado esa posibilidad por no ser efectiva para reducir las molestias a los vecinos y por las dificultades técnicas que entrañaba dotarlas de los servicios mínimos de agua y luz.