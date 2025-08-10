Miranda alcanzó ayer los 41,1 grados y el respiro no llegará hasta el miércoles

El verano es tiempo de calor, pero lo cierto es que desde que comenzara el mes de agosto las temperaturas deseadas por quienes se encuentran ... de vacaciones están siendo incluso para ellos más altas de lo aconsejable. La ola de calor se ha instalado en el conjunto del país y no ha habido prácticamente ningún punto en el que se hayan librado de ella.

Miranda hasta el pasado sábado se mantuvo con temperaturas que podían ser consideradas acorde con la época del año en la que nos encontramos. Pese a las previsiones los termómetros se quedaron lejos de los 40 grados augurados y las noches refrescaron de manera que conciliar el sueño no fue precisamente un problema importante.

Esto fue así hasta la tarde del sábado y empeoró ayer domingo, jornada en la que sí puede decirse que los mirandeses sufrieron la ola de calor. De hecho las temperaturas que acabaron registrándose fueron incluso más altas de las que inicialmente se habían previsto por parte de la Aemet, así que la vida en la ciudad se fue ralentizando y las calles no tuvieron el movimiento habitual de una tarde de domingo.

Algo lógico si se tiene en cuenta que a las seis de la tarde se registró el pico más alto de la temperatura de la jornada, los termómetros llegaron a alcanzar los 41,1 grados en ese momento. La mínima no bajó de los 21 grados.

La situación prevista para hoy lunes es prácticamente la misma ya que las previsiones apuntan que el mercurio volverá a situarse en los 41 grados con una mínima que será, como ayer de 21, y mañana la sensación será muy similar pues la variación de las temperaturas que se prevé desde la Aemet fluctuará poco más de un grado tanto en la temperatura máxima como en la mínima.

Para poder respirar y notar cierto alivio habrá que esperar hasta el miércoles; jornada en la que el descenso térmico será notable ya que se espera que la máxima se quede en los 36 grados y las noches vuelvan a refrescar y se registre una mínima de 18. El jueves, día 14 la previsión es prácticamente la misma.

Dada la situación y que la ola de calor aún no remite desde la Junta se mantienen «sis fecha de finalización» activadas las alarmar tanto por calor como por riesgo de incendio por esa causa en el conjunto de toda Castilla y León.