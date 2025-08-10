El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Las piscinas estuvieron llenas, Avelino Gómez

Miranda alcanzó ayer los 41,1 grados y el respiro no llegará hasta el miércoles

La Junta de Castilla y León mantiene las alertas por calor y por riesgo de incendios de modo indefinido

María Ángeles Crespo

Domingo, 10 de agosto 2025, 23:20

El verano es tiempo de calor, pero lo cierto es que desde que comenzara el mes de agosto las temperaturas deseadas por quienes se encuentran ... de vacaciones están siendo incluso para ellos más altas de lo aconsejable. La ola de calor se ha instalado en el conjunto del país y no ha habido prácticamente ningún punto en el que se hayan librado de ella.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Se ha tirado a las vías del metro para que no le apuñalen»
  2. 2

    Los pueblos de veraneo donde no cabe ni un vizcaíno más
  3. 3

    Este es el currículum de los políticos vascos: mucho abogado, tres con FP y dos sin titulación
  4. 4 El virus de chikungunya: qué es, síntomas y cómo se contagia
  5. 5

    Otegi planteó dentro de Bildu abrir el debate sobre la entrada de sus bases en la Ertzaintza
  6. 6

    Un brote de chikungunya infecta a más de 7.000 personas en China y dispara las alarmas en el mundo
  7. 7 Los cuatro restaurantes mejor valorados de Bilbao por menos de 40 euros para comer en Aste Nagusia
  8. 8

    La batalla de una baracaldesa de 94 años con las aseguradoras del coche que casi acaba con ella
  9. 9 Una treintena de incendios asolan Castilla y León y varios serían provocados
  10. 10 La Oreja de Van Gogh, sin Leire ni Amaia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Miranda alcanzó ayer los 41,1 grados y el respiro no llegará hasta el miércoles

Miranda alcanzó ayer los 41,1 grados y el respiro no llegará hasta el miércoles