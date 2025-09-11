Miranda agasajó a su patrona con flores, música y poesía

. Antes incluso de que se leyera el pregón anunciador de las fiestas en honor de la patrona de Miranda, Nuestra Señora de Altamira, llegó ... el primer momento de protagonismo de la virgen, que al aparecer en la plaza del Ayuntamiento recibió el aplauso emocionado de todos los que se habían reunido en el lugar para participar en el primero de los actos que indican que la ciudad está ya en fiestas, la ofrenda floral.

A las seis de la tarde, hora en la que estaba previsto que se iniciara el ir y venir de representantes de asociaciones y colectivos de la ciudad para agasajar a la patrona mirandesa con sus flores, ya fuera en ramos o en centros de lo más colorido, el sol lucía con fuerza, tanta que incluso algunos de los que se sentaban en las sillas habilitadas para seguir la ofrenda agradecían que de vez en cuando alguna nube tapara al astro rey que parecía querer ser protagonista.

Los deseos se cumplieron y hubo incluso algún momento en el que entre quienes los vieron cumplidos apareció el temor; y fue así porque hubo momentos en los que las nubes se fueron tornando nubarrones amenazantes. Por fortuna todo quedó en eso y en la hora y media siguiente fueron apareciendo flores y flores para la Virgen de Altamira.

La imagen de la patrona de la ciudad se colocó delante del arco central del edificio consistorial y fue a sus pies y en los estantes colocados en las arcadas laterales donde quienes recibían el 'regalo' que se quería hacer a la virgen colocaban los que le llevaron los representantes de casi noventa entidades y asociaciones de la ciudad.

Sentimiento religioso más o menos intenso, lo que queda claro es que Miranda admira a su patrona y quiere dejarlo claro con la ofrenda en la que una vez que acabaron de pasar las entidades, fueron los ciudadanos anónimos los que quisieron también agasajar a la Virgen de Altamira, a la el coro Orbe, acompañado por la música que puso la banda se cantó en un par de ocasiones.

La música se hizo presente durante la ofrenda floral además, gracias a la presencia de los grupos folklóricos mirandeses. Anduriña, Familia Castellana y Jacinto Sarmiento, además de llevar flores ofrecieron a la patrona lo que mejor saben hacer, sus bailes.

La presencia de los grupos con sus actuaciones fue la manera de hacer pausas en la recepción de las flores. A las danzas conocidas por todos los mirandeses interpretadas por los grupos que llevan años y años participando de este acto con el que arrancan las fiestas patronales, se unieron ayer las que ofrecieron a la virgen y al público presente dos colectivos iberoamericanos. La asociación cultural de ecuatorianos, así como Raíces Vivas, que aglutina a migrantes asentados en la ciudad de diferentes nacionalidades.

También se intercaló entre la entrega de flores para adornar la imagen de Nuestra señora de Altamira la lectura de las poesías finalistas de quienes participaron en el concurso para ensalzar la figura de la patrona de la ciudad.

La tarde de ayer era el primer momento festivo para agasajar a la Virgen de Altamira y la ciudad lo hizo y homenajeó a su patrona con flores, música y poesías. Cada cual a su manera la tuvo presente y se preparó para empezar las fiestas.