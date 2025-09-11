El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Urgente Bolsonaro, condenado por intento de golpe de Estado contra Lula
Anduriña fue uno de los grupos que bailó durante la ofrenda floral. Avelino Gómez

Miranda agasajó a su patrona con flores, música y poesía

Alrededor de noventa asociaciones de la ciudad participaron en la tradicional ofrenda popular

María Ángeles Crespo

Jueves, 11 de septiembre 2025, 21:12

. Antes incluso de que se leyera el pregón anunciador de las fiestas en honor de la patrona de Miranda, Nuestra Señora de Altamira, llegó ... el primer momento de protagonismo de la virgen, que al aparecer en la plaza del Ayuntamiento recibió el aplauso emocionado de todos los que se habían reunido en el lugar para participar en el primero de los actos que indican que la ciudad está ya en fiestas, la ofrenda floral.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    No hay café para todos en la Plaza Nueva
  2. 2 Iglesias matricula a dos de sus hijos en un colegio privado pese a denostar a los padres que hacían lo mismo
  3. 3

    El tratamiento para crecer de un menor enfrenta a su familia con Salud en los tribunales
  4. 4

    Matan en Utah a un líder juvenil conservador de un tiro en el cuello durante una charla: «Es un mártir de la verdad», dice Trump
  5. 5

    El alcalde del pueblo con mayor tasa de suicidios de España: «Muchas familias tienen este problema»
  6. 6

    Las mascarillas desechables del covid se han convertido en una «bomba de relojería» para nuestra salud
  7. 7

    «Voy a necesitar meses de terapia para estabilizarme, porque esto es una locura»
  8. 8

    La FIFA permite la inscripción de Laporte en el Athletic
  9. 9

    Acoso y derribo a la alcaldesa de un pueblo burgalés: agreden a su marido en la localidad a la que huyeron
  10. 10 Laporte se despide del Al-Nassr: «Estoy agradecido por esta experiencia»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Miranda agasajó a su patrona con flores, música y poesía

Miranda agasajó a su patrona con flores, música y poesía