La autobomba mejorará los medios para intervenciones en entornos rurales. Avelino Gómez

Miranda adquiere una autobomba rural para Bomberos por 408.970 euros

El vehículo será entregado dentro de 8 meses por Rosenbauer Española, la única empresa que concurrió a la licitación

Cristina Ortiz

Lunes, 17 de noviembre 2025, 23:51

El parque de Bomberos estrenará dentro de 8 meses un vehículo autobomba rural pesada que le entregará Rosenbauer Española que se ha adjudicado el contrato ... por un importe de 408.970 euros (más IVA), un importe que supone una rebaja de apenas un 1% sobre la cuantía máxima de licitación fijada por el Consistorio en 413.223 euros. Se ahorrará 4.253 euros.

