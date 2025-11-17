Miranda adquiere una autobomba rural para Bomberos por 408.970 euros

El parque de Bomberos estrenará dentro de 8 meses un vehículo autobomba rural pesada que le entregará Rosenbauer Española que se ha adjudicado el contrato ... por un importe de 408.970 euros (más IVA), un importe que supone una rebaja de apenas un 1% sobre la cuantía máxima de licitación fijada por el Consistorio en 413.223 euros. Se ahorrará 4.253 euros.

Pero no había ofertas más baratas, aunque tampoco más caras. La elegida es la única que se presentó al proceso de adquisición iniciado por la administración local de cara a poder disponer el próximo ejercicio de un vehículo que se financiará con cargo al medio millón de euros incluido en el convenio firmado entre Ayuntamiento y Diputación de Burgos para compensar el servicio que el parque municipal presta en otros municipios de la provincia.

Aunque la oferta de Rosenbauer Española prácticamente se ajusta al dinero disponible (413.223 euros sumados a los 86.776 del IVA), en su oferta la empresa sí que ha introducido algunas mejores que, según se recogen en el pliego, se valoraban hasta con 16 puntos. Se compromete a entregar el vehículo en lugar de en diez meses, en ocho. Ha reducido el tiempo en 8 semanas, el máximo puntuable en la fase de licitación, que había fijado sumar dos puntos más a cada una de las ofertas por cada semana de compromiso de acortar el tiempo de entrada del vehículo en el parque municipal contraincendios.

También se podían obtener hasta 8 puntos más incrementando el plazo de garantía, pero es un aspecto en el que la única oferta presentada no ha introducido ninguna mejora.

Con esta incorporación, que si se cumplen los plazos estará disponible para el próximo otoño, se busca contar con un vehículo de extinción de incendios que sea capaz de adentrarse en terrenos de rastrojo, matorral y forestal. Un gran número de las actuaciones que se realizan por parte de los bomberos fuera del término municipal les llevan a tener que acudir a zonas de campo, por lo que en las especificaciones se indica como requisito a cumplir por el automóvil que debe responder a las características de autobomba rural pesada.

Para garantizar la maniobrabilidad del vehículo en las mejores condiciones en el trazado rural, las dimensiones y pesos máximos que se fijaron en el pliego estaban en 7,8 metros de longitud máxima, 3,6 de alto y 2,5 de ancho. Además, debe ser capaz de transportar a 6 efectivos.

Servicio digital

Por otro lado, también se ha adjudicado a Everycode por la prestación de los servicios de accesibilidad y usabilidad digital para la gestión integral de las tareas de obligado cumplimiento. Tras revisar la justificación de la baja en el precio presentada por la única empresa que licitó los técnicos han entendido que estaba motivada y se firmará un contrato con esa empresa. El precio de las licencias es de 230 euros, el de la anualidad 5.980 y el coste por domino/web o app adicional es de 250.