Las goteras han dañado el interior del inmueble de la asociación vecinal. Avelino Gómez

Miranda adjudica por 29.076 euros las obras de la cubierta de la sede de Los Ángeles

También se ha encargado la construcción de un parque infantil en la urbanización Los Corrales

Cristina Ortiz

Viernes, 14 de noviembre 2025, 00:11

Barrios ha adjudicado por 29.076 euros (IVA incluido) las obras de reparación de la cubierta de la sede vecinal de Los Ángeles, una reivindicación ... largamente demandada por los usuarios de las instalaciones en las que las goteras habían obligado a cerrar alguna sala y habían deteriorado espacios interiores arreglados. De hecho, mantienen cerradas dos salas.

