Miranda adjudica por 29.076 euros las obras de la cubierta de la sede de Los Ángeles

Barrios ha adjudicado por 29.076 euros (IVA incluido) las obras de reparación de la cubierta de la sede vecinal de Los Ángeles, una reivindicación ... largamente demandada por los usuarios de las instalaciones en las que las goteras habían obligado a cerrar alguna sala y habían deteriorado espacios interiores arreglados. De hecho, mantienen cerradas dos salas.

La reforma del tejado del inmueble de la asociación de vecinos, que lleva pendiente dos años, ha sido contratada con la empresa Petre Achim, que tiene un plazo de 19 días para ejecutar la intervención una vez que se firme el contrato.

Por otro lado, el Consistorio también va a destinar una partida de 29.346 euros (IVA incluido) a la construcción de un nuevo parque infantil en la urbanización Los Corrales. Actuación que se ha encargado a la empresa Urbabil 2000, que una vez que rubrique el acuerdo tiene un plazo de un mes para montar esa instalación de juegos y columpios.

Por otro lado, el Consistorio ha aprobado los pliego de cláusulas para la contratación del servicio de gestión, mantenimiento y alojamiento de las tres páginas webs municipales, así como de los servicios asociados, incluido el correo electrónico. El presupuesto de licitación es de 17.968 euros anuales (IVA incluido) y se adjudicará por un plazo de cuatro años sin prórroga.