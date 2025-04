Miranda adeuda 136.000 euros a las asociaciones y pedanías

La demora en el pago de las subvenciones a las asociaciones se ha convertido ya en algo habitual en Miranda. Aunque en el último año ... se han agilizado los plazos, son varios los colectivos locales que aún están pendientes de cobrar importes de actividades que realizaron hace muchos meses. Ese dinero lo han tenido que adelantar de fondos propios, lo que a veces complica su viabilidad por la falta de recursos para seguir funcionando.

Desde las filas del PP critican la «dejadez» municipal en un tema que es simplemente una cuestión administrativa pero que pone el riesgo la agenda cultural y deportiva de la ciudad. Actualmente, el Ayuntamiento adeuda más de 80.000 euros a diferentes asociaciones, siendo las más perjudicadas las de ámbito deportivo y asistencial. A esa cifra hay que sumar otros 55.000 euros que todavía no han percibido las pedanías, un retraso que imposibilita que puedan acometer obras necesarias para el bienestar vecinal.

Para la concejala Charo Fernández, estas dilaciones evidencian una «falta de sensibilidad total» del equipo de Gobierno respecto a los colectivos que organizan actividades que dinamizan la vida d la ciudad y con los alcaldes pedáneos.

La normativa establece unos plazos y unos porcentajes para abonar las subvenciones, pero el Ayuntamiento suele incumplirlos de forma sistemática. Fernández reconoce que desde que Guillermo Ubieto asumió la concejalía de Barrios se han dado pasos para mejorar la situación pero cree que son insuficientes. También achaca al edil que no haya cumplido algunas de sus promesas sobre las ayudas que se otorgan a las zonas más alejadas del casco urbano a pesar de que la partida presupuestaria de este año haya experimentado un crecimiento de más de 50.000 euros.

Fernández tiene claro que las asociaciones no pueden esperar hasta ocho meses para percibir un dinero que es esencial para su funcionamiento, ya que no todas pueden adelantar las cantidades necesarias para desarrollar ciertas actividades. La demora en el pago supone un contratiempo que muchos colectivos no pueden sortear.

Además de pedir más celeridad en el cumplimiento d los trámites administrativos, desde las filas populares se lanzan algunas propuestas que ayudarían a mejorar el funcionamiento de las pedanías. Por ejemplo, que puedan acumular la subvención durante un par de anualidades para acometer obras de mayor calado. Con los importes que reciben cada ejercicio, llega simplemente para tareas de mantenimiento pero hay necesidades que se quedan sin cubrir. «Si se pueden juntar un par de años,. ya es posible hacer frente a otras necesidades», asegura Fernández, quien también cree que sería positivo que si hay proyectos más ambiciosos, a algunas pedanías se las pudiera adelantar la subvención de toda la legislatura el primer año. De esa forma tendrían mayor liquidez para plantearse obras con presupuestos más elevados.