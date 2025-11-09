Miranda acoge una muestra de película para público de todas las edades

La asociación Otrosojos tiene acostumbrada a la ciudadanía mirandesa a ofertas poco convencionales en cuanto a las proyecciones que realiza en la Casa de Cultura. ... Ahora ofrece otra pincelada de su originalidad al adentrarse en el mundo de las exposiciones con la muestra que lleva por título 'Nancy viste de Cine' y que llega de la mano de Olatz Zuazo.

Y sí, lo que quienes se acerquen hasta el día 27 a la Casa de Cultura lo que van a encontrarse es con un total de 33 muñecas Nancy ataviadas con los vestidos que grandes actrices lucieron en míticas películas.

La exposición es posible gracias a la pasión de Olatz por «la costura y el cine, me gustan mucho las dos cosas. La muñeca me sirve de soporte, y si he elegido a Nancy es porque me parece muy bonita y ofrece muchas posibilidades».

El llegar hasta donde ha llegado con esta original propuesta es «una casualidad». A su hija le regalaron en su día una Nancy y como para la muñeca no había vestuario «se me ocurrió hacerle vestidos y buceando por internet vi los trabajos que hacía la gente sobre personajes y me animé a probar algo propio y empecé con el vestuario de Vivien Leigh en 'Lo que el viento se llevó'. Hice una exposición en Labastida, que es donde vivo y, a partir de ahí he ido evolucionando».

En la muestra están representadas actrices como Kate Winslet, Audrey Hepburn, Elizabeth Taylor, Grace Kelly o Marilyn Monroe. Y son reconocidas como protagonistas de películas como 'Titanic', 'Desayuno con diamantes', 'My Fair Lady', 'Cleopatra' 'La tentación vive arriba', 'Gilda' o 'Pretty woman'.

La autora tiene sus creaciones favoritas, sin duda, pero no quiere influenciar sobre nadie. Lo que sí hace es recomendar que se visite la muestra para «que disfruten viendo algo distinto que creo que es atractivo y curioso». Eso sí aun cuando la exposición se titule 'Nancy viste de cine' eso «no significa que se dirija a niños. Los críos pueden disfrutar con las muñecas y los mayores con lo que evoca la vestimenta de cine, es para todos los públicos». Los mirandeses podrán comprobarlo hasta el día 27.