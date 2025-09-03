El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Las ayudas están destinadas a todas las calles recogidas en el PEPRI. Avelino Gómez

Miranda abre una línea de ayudas para rehabilitar casas en el Centro Histórico

Patrimonio ha habilitado una partida de 30.00 euros para subvencionar obras en cubiertas y fachadas

Cristina Ortiz

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 17:51

Evitar los derribos pasa por frenar el deterioro y mejorar la habitabilidad en los inmuebles que conforman el entramado urbano de la Miranda más antigua. ... Un objetivo que ha llevado al Consistorio a habilitar una partida de 30.000 euros para poner en marcha una nueva convocatoria de subvenciones destinada a financiar parte de las obras de rehabilitación de edificios en ese entorno.

