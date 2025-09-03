Miranda abre una línea de ayudas para rehabilitar casas en el Centro Histórico

Evitar los derribos pasa por frenar el deterioro y mejorar la habitabilidad en los inmuebles que conforman el entramado urbano de la Miranda más antigua. ... Un objetivo que ha llevado al Consistorio a habilitar una partida de 30.000 euros para poner en marcha una nueva convocatoria de subvenciones destinada a financiar parte de las obras de rehabilitación de edificios en ese entorno.

Casas que tengan más de 50 años y cuyos titulares podrán optar a ayudas para costear hasta el 60% del gasto de renovar la cubierta, con un tope de 10.000 euros, y el 40% del dinero que se invierta para acondicionar la fachada (incluyendo cambios de ventanas y miradores), hasta un máximo de 6.000. En total, 16.000 euros por edificio.

Cantidad que el concejal de Cultura, Turismo, Rehabilitación y Patrimonio Histórico, Carlos Diez Javiz, considera atractiva de cara a animar a los dueños de viviendas en la zona a mejorarlas y así garantizar que sigan en pie a futuro. De hecho, reconocía el edil que la convocatoria, antes de su publicación, ya ha despertado cierto interés entre quienes residen en la zona beneficiada, ya que se aboga por apoyar las obras de mejora en viviendas habituales de los titulares.

El objetivo, incidió el edil, pasa por «fomentar la rehabilitación de los edificios, incentivando el mantenimiento y conservación». Diez Javiz confía en que la apuesta municipal «sirva de aliciente para los propietarios del centro histórico, de cara a que mejoren sus propiedades y se pueda evitar el deterioro de los inmuebles de esta zona de la ciudad».

Cuidar una zona BIC

Y es que el responsable político de velar por la conservación apela a «no olvidar que es en este área donde inicialmente se asentó la población mirandesa. Es la que guarda la historia y el patrimonio histórico de Miranda. Además, estamos hablando de una zona que está catalogada como Bien de Interés Cultural (BIC).

De ahí la importancia del primer paso dado con el lanzamiento de una línea de subvenciones a la rehabilitación que «esperemos continúe en el tiempo y que sea bien acogida por el vecindario».

El plazo para la presentación de solicitudes por parte de los propietarios interesados se abrirá al día siguiente de que las bases se publiquen en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) Burgos y estará activo durante dos meses. Ése es el tiempo del que van a disponer los titulares de inmuebles en la zona de Aquende así como de las vías entre Santa Lucía y Leopoldo Lewin hasta el Ebro, las recogidas en el Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Centro Histórico (PEPRI).

Los vecinos que resulten adjudicatarios de ayudas deberán ejecutar las obras en el plazo de un año a partir de que se apruebe la entrega del dinero por parte del Consistorio. Importes que se les ingresarán en el plazo de dos meses una vez confirmada la concesión definitiva de la subvención que al finalizar los trabajos habrá que justificar.

Ésta es la segunda línea municipal de ayudas abiertas por el Consistorio, ya que se suma a la destinada a apoyar la mejora o apertura de negocios en la zona (con excepción de los de hostelería) y en la Plaza de Abastos.