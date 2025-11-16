Miranda abordará con el Miteco las necesidades energéticas de la ciudad

Miranda quiere conocer de primera mano la planificación eléctrica con horizonte hasta 2030 diseñada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ( ... Miteco) y cómo le va a afectar a una ciudad que demanda ya en estos momentos cantidades importantes de energía de la que carece para atender todas las peticiones de industrias interesadas en implantarse en la ciudad. Al menos cuatro electrointensivas, con una previsión de generación de empleo de 600 puestos, están a la espera de ver la disponibilidad.

Tema que la alcaldesa, Aitana Hernando, y el concejal de Promoción Económica y senador, Miguel Ángel Adrián, abordarán directamente con el secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, en una reunión fijada para el viernes 28 de noviembre en Madrid, y a la que podría sumarse también el concejal de IU-Podemos, Guillermo Ubieto.

El primer objetivo del encuentro, tal y como apuntaba Adrián, es conocer qué significa para la ciudad el contenido de la propuesta que aparece en el anexo uno de planificación sobre el reforzamiento de las líneas existentes entre las subestaciones de Santa María de Garoña, Puentelarra y polígono de Bayas a 200 kilovoltios; y la posibilidad de enlazar una de 400, que pasa junto a la subestación de Puentelarra. A priori, esos son los principales temas a debatir en el encuentro, en lo que se refiere a corto plazo, para los próximos cinco años.

Pero desde el Consistorio también se quiere aprovechar el encuentro para poner sobre la mesa las necesidades inmediatas de Miranda y la comarca de contar con electricidad para garantizar la implantación de nuevas empresas. En principio, calculan que el mínimo necesario rondaría los 100 megavatios. «Queremos ver las posibilidades de que se comprometa ese suministro con carácter inmediato», apuntó el concejal de Promoción Económica.

Aunque, evidentemente, el foco principal del encuentro está en la planificación con horizonte 2030, de cara a poder plantear con tiempo las posibles alegaciones que se consideren necesarias para beneficio de la ciudad. Tendrían hasta el 16 de diciembre para hacerlo.

«Serían alegaciones de carácter eminentemente técnico y también requiere ese conocimiento técnico el propio proceso de presentación», detalló Adrián; que para tener más conocimiento sobre el tema está gestionando el poder mantener alguna reunión previa con responsables de Red Eléctrica Española que le puedan solventar las dudas previas del encuentro fijado en el Miteco y le den soporte técnico.

De manera paralela, confía en mantener una conversación con responsables de la Junta de Castilla y León, para que apoyen las alegaciones que presente Miranda. Pero ya a priori, desde el Consistorio se muestran satisfechos de poder tener una interlocución directa con la Secretaría de Estado de Energía, tal y como vienen defendiendo desde hace meses, para que las negociaciones no se centraran únicamente en las comunidades autónomas, dejando a un lado a los municipios. «Tenemos unas necesidades de suministro que están por encima de lo habitual, pero es así», concluyó.