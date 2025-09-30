Más de mil alumnos de Infantil y Primaria de Miranda participarán en la 39º jornada de Educación Vial

Un total de 1314 alumnos de Educación Infantil y Primaria darán comienzo este miércoles la actividad de educación complementaria ofrecida por el Ayuntamiento que celebra ... su trigésimo novena edición en este curso 2025/26. Los centros participantes son los siguientes: Anduva, Altamira, Cervantes, La Charca, Los Ángeles, Las Matillas, Príncipe de España, Sagrada Familia y Sagrados Corazones.

El programa se ha estructurado en tres partes diferenciadas. La primera consistirá en unas charlas teóricas que tendrán cita desde este miércoles y que estarán adaptadas a cada edad. Durante el transcurso de las mismas, los alumnos adquirirán unas nociones básicas de actuación en el entorno de la movilidad vial, desde una perspectiva tanto educativa como lúdica.

El siguiente paso irá destinado exclusivamente a los alumnos de quinto curso de Primaria y se tratarán de visitar las dependencias de Policía Local y unas recepciones con la alcaldesa de la ciudad, Aitana Hernando. Se espera que acudan a las mismas un total de diecisiete clases y 388 escolares.

Las tradicionales jornadas de práctica en el Parque Infantil de Tráfico situado en Anduva, estarán destinadas a los 388 alumnos de quinto de Primaria que darán comienzo el día 3 de marzo con horario de 9.30 horas de la mañana hasta las 13.30 de la tarde. La actividad concluirá el día 10 de junio. Durante estas jornadas se utilizarán bicicletas y karts destinadas a 'compartir espacios en circulación en un entorno real', practicando tanto el respeto a la señalización y marcas viales, como al resto de usuarios de la vía.

«Un año más, desde el Ayuntamiento reafirmamos nuestro compromiso con la seguridad vial a través de estas 39 Jornadas de Educación Vial. Se trata de una iniciativa consolidada en nuestra ciudad, que busca inculcar a los más pequeños, pero también a toda la ciudadanía, valores de responsabilidad, respeto y prevención en el uso de la vía pública. La educación vial no solo se centra en aprender las normas de circulación, sino en interiorizar hábitos seguros que eviten accidentes y fomenten una convivencia más cívica entre peatones, ciclistas y conductores», apunta el concejal de Seguridad Ciudadana, Pablo Gómez.