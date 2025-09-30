El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Urgente Un juzgado de Vitoria cita a declarar a tres «víctimas» del campamento de Bernedo
Alumnos dando clases prácticas de seguridad vial. E. C.

Más de mil alumnos de Infantil y Primaria de Miranda participarán en la 39º jornada de Educación Vial

El programa comienza este miércoles y finalizará el 10 de junio

Javier Alonso

Martes, 30 de septiembre 2025, 12:14

Un total de 1314 alumnos de Educación Infantil y Primaria darán comienzo este miércoles la actividad de educación complementaria ofrecida por el Ayuntamiento que celebra ... su trigésimo novena edición en este curso 2025/26. Los centros participantes son los siguientes: Anduva, Altamira, Cervantes, La Charca, Los Ángeles, Las Matillas, Príncipe de España, Sagrada Familia y Sagrados Corazones.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Fallece a los 19 años el portero del Colindres tras un choque con un rival en el terreno de juego
  2. 2

    ¿Es mejor ducharse por la mañana o por la noche? La ciencia lo tiene claro
  3. 3

    Un herido en una pelea con palos y paraguas en plena calle en Erandio
  4. 4

    «Me violó en Bilbao y ahora ha huido a Mali. ¿Quién paga los platos rotos? Solo yo»
  5. 5

    Un pesquero vasco es obligado a amarrar en Gijón tras un motín a bordo
  6. 6 Stratus, la nueva variante del covid con un síntoma fácilmente reconocible
  7. 7 La firma que viste a Isabel Preysler, Eugenia Silva y un montón de influencers aterriza en Bilbao con prendas atemporales que «nunca se arrugan»
  8. 8

    «Sus amigos nos grabaron besándonos. Lo tenía planeado»
  9. 9

    Netanyahu acepta el plan de paz de Trump para poner fin a la «muerte y destrucción en Gaza»
  10. 10

    Euskadi amenaza al Ministerio de Sanidad con romper relaciones si no atiende sus demandas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Más de mil alumnos de Infantil y Primaria de Miranda participarán en la 39º jornada de Educación Vial

Más de mil alumnos de Infantil y Primaria de Miranda participarán en la 39º jornada de Educación Vial