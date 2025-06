Metecno recupera pedidos, producción y prevé volver a la senda de la rentabilidad en 2026 en Miranda

Metecno empieza a ver la luz al final del túnel. Tras ocho años de caída en picado tanto en lo económico, como en ventas, producción ... y empleo, la dirección de la empresa confía en éste sea el mes del equilibrio en las cuentas, en el que poner el marcador a cero, sin registrar ganancias pero tampoco pérdidas, que han sido la tónica en los últimos años;para, a partir de ahora, que los números sean negros y no rojos.

Pero no ha sido fácil llegar hasta aquí, tal y como reconocía, Carlos Pérez Font, responsable de la consultora contratada por Metalex, que había comprado una parte importante de la deuda de la compañía mirandesa, que se encontraba al borde de la quiebra, y necesitaba poder reflotar para recuperar la inversión. Y, si nada se tuerce, lo podrá hacer en unos años, «en cuatro o cinco», porque están convencidos de que el negocio es rentable. De hecho, lo es para la gran mayoría de sus competidores.

Cuando el equipo de Pérez Font desembarcó en las instalaciones del polígono de Bayas, Metecno España «perdía 400.000 euros al mes y se había dejado por el camino a la mayoría de los grandes clientes, además de haber perdido la confianza de los proveedores de materias primas; principalmente de acero. De hecho, cerró el pasado ejercicio con una producción de 1,4 millones de metros de panel sandwich, vendidos gracias a muchos pequeños clientes, frente a los 3,5 que había generado 7 u 8 años atrás.

¿Cómo se llegó a esa situación? La matriz industrial del grupo pidió ayuda al resto de empresas para solventar problemas en una filial y dejó a Metecno España «con deudas y un déficit de caja» que no logró remontar. En ese escenario apareció Metalex, fondo dedicado a invertir en compañías con problemas; que, tras ver que su aportación económica no era suficiente para reflotar la compañía, optó por dejar ese encargo en manos de Financial Development Consulting, de la que forma parte Carlos Pérez Font; quien, desde el primer momento, estuvo convencido de que «a la situación se le podía dar la vuelta».

Aunque el coste para lograrlo haya sido muy elevado en términos sociales, ya que una de las primeras medidas adoptadas fue la presentación de un ERTE que se acabó convirtiendo semanas después en un ERE que ha dejado en la calle a 27 personas que, 8 meses después de salir la empresa, aún tienen pendiente el cobro de cantidades, atendiendo a los plazos marcados en un acuerdo negociado después de pasar por un contencioso en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León que declaró nulo el despido y obligada a readmitir a los trabajadores.

El objetivo de la medida era reducir alrededor del 40% los gastos salariales y casi se ha conseguido. Se han quedado en el 36%, con la salida de 27 personas (tienen pendiente un acuerdo con uno de los directivos) y la rebaja salarial de parte de la plantilla.

Aunque drástica, era una medida que para el responsable de la consultora era necesaria. Metecno había pasado de vender 3,5 millones de metros lineales de panel sandwich a cerrar con 1,4 el año pasado y la plantilla «seguía siendo la misma. Había un enorme sobrecoste de gastos fijos».

Reducida el personal, de manera paralela, también se actuó para sustituir las fuentes de aprovisionamiento, para recibir material en función de las necesidades (just in time) y se han incorporado un responsable de calidad total, traído de otra filial, así como un responsable de análisis de satisfacción del cliente. Todo ello además de conseguir el respaldo tanto de la multinacional Metecno como de Metalex para pagar las indemnizaciones (alrededor de 1,5 millones ), garantizar el dinero para circulante (pagan a los proveedores al momento y cobran de los clientes a 60 días) y también, a corto plazo, para poder renovar maquinaria. No se ha cambiado desde que abrió la planta y la sierra y el transportador de una de las dos líneas de trabajo que tienen, concretamente de la uno, necesitan ser sustituidas.

Es lo que más les urge para poder atender la demanda de unos pedidos que se han ido recuperando y que con los bloqueos de algunos equipos antiguos y mal mantenidos en el pasado se hace inviable. En mayo perdieron 2.000 minutos de trabajo por paradas no planificadas.

Demasiado para poder cumplir con encargos que sumaban 186.000 metros lineales de panel sandwich, de los que pudieron abastecer 140.000. De haber evitado los fallos de la maquinaria podrían haber llegado, al menos, a los 150.000 que calculan que tienen que producir al mes para llegar al punto de equilibrio en las cuentas. Esperan alcanzarlo este mes, después de que se acercaran en mayo, que acabó con -40.000 euros en la contabilidad. Mejora que confían en lograr «gracias a una serie de medidas que estamos adoptando, sobre todo en la adecuación de la oferta».

El objetivo, «si lo permite la capacidad productiva que estamos analizando en profundidad», está en pasar de los 1,4 millones de metros del pasado ejercicio a finalizar éste con 1,9 y llegar a los 2,6 en el siguiente, lo que les situaría «en la rentabilidad normal de nuestros competidores. Todos los gráficos apuntan a que es un escenario bastante realista».

Lograrlo también pasa por poder cerrar un acuerdo con dos proveedores de acero y espuma, que son acreedores de Metecno España y tienen «posiciones importantes de deuda» y con un banco. Después, «quedaría una compañía con unos buenos recursos propios, sin deuda y con un nivel de generación de caja razonable», avanzó.

Más turnos y empleo

Aumentar la producción también pasa por reorganizar las tareas e incrementar la plantilla. Ahora están trabajando a tres turnos (mañana y tarde en una línea y mañana en la otra) y confían en pasar a tener cuatro, sumando unos 10 trabajadores más, la mayoría en producción.Y tratarán de incorporarlos, en la medida de lo posible, recurriendo a los despedidos en el ERE;y, si no fuera posible, porque ya tienen otros trabajos, buscarían a gente a la que formarían en las tareas a desarrollar.

Ahora Metecno España cuenta con 57 trabajadores, de los que 20 están en planta, otros tantos en logística, 15 en oficinas y el resto, en el área comercial, que también «se está reconstruyendo».

Tras un situación crítica, «creemos que hemos sentado las bases de estabilidad, crecimiento y viabilidad de esta compañía de cara a futuro; y, aunque nuestro trabajo aquí no ha acabado, estamos empezando a preparar una sustitución ordenada, en la que pasaríamos a un segundo plano», zanjó Pérez Font; al tiempo que destacaba como «muy importante el papel de los trabajadores. Han sido muy comprensivos».