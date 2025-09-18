Un mes de trenes con retraso en Miranda por no reparar Adif los equipos de circulación de Bujedo

En plena era de la digitalización y de la informatización de las empresas, Adif ha vuelto a tirar de teléfono para gestionar el tráfico ferroviario ... en el entorno de Miranda. Más concretamente, entre Pancorbo y la estación de la ciudad. El motivo: los equipos técnicos necesarios para coordinar la circulación están dentro de la antigua estación de tren de Bujedo y el edificio está clausurado por daños estructurales.

De ahí, que los técnicos del administrador ferroviario tuvieran prohibido el acceso desde hace tiempo. Tanto que aún no se han reparado los equipos informáticos estropeados hace un año, aproximadamente, y que obligaron a cerrar una de las vías; limitando sólo a otra la circulación. Y es a ésa a la que hace aproximadamente un mes, le afectó una caída del sistema de señalización. Equipos que también se encuentran en el interior de un inmueble que sigue sin arreglarse.

«Es una estación viejísima, que ahora mismo está en riesgo de derrumbe. Tiene unas grietas estructurales muy profundas», apuntaron desde CC OO. De ahí la prohibición que había de que entrara cualquier persona a reparar los equipos necesarios para comunicación y circulación y se haya tenido que volver al uso del bloqueo telefónico. Opción antiquísima, que muchos de los actuales trabajadores de Adif no habrán tenido que usar hasta ahora, sólo lo habrán visto al prepararse las oposiciones.

Más de media hora

Se trata de un sistema mucho más arcaico y más lento a la hora de autorizar movimientos de entrada y salida que ha provocado que, especialmente en las primeras semanas, todos los trenes, todos los días, llegaran a acumular retrasos de más de media. Tiempos que estos últimos días se han rebajado a unos 10 o 15 minutos. Pero en CC OO están convencidos de que ha sido posible por el esfuerzo y el buen trabajo del personal de Adif, tanto del puesto de mando como del que hay en el centro de gestión. El proceso de avisos entre maquinista, personal de estaciones y centros de control es mucho más largo que atender a lo que marca una señal.

Pero será el método que se use hasta que se arregle el edificio, que está apuntalado y con testigos para ver si se mueve, a la espera de que se ejecuten los trabajos de reforma que a principios de este mes se adjudicaron a Elecnor por 248.353 euros (IVA incluido) y que una vez que se firme el contrato, tendrá que ejecutarlos en 19 días, según lo fijado en el pliego.

Será entonces, una vez hecho, cuando se pueda acceder al interior del mismo. Si bien, desde CC OO entienden que la reparación se podría haber ejecutado ya porque Adif generó una orden interna de trabajo en la que se especifican medidas de prevención particulares para poder entrar a ese edificio. «Pero a pesar de que existe un protocolo para acceder y hacer las reparaciones, la incidencia sigue sin resolverse».

Algo que no entienden desde CC OO, que reclama que se solucione en «el futuro inmediato, porque está generando un problema de circulación bastante grave y no se está atajando». Además hay muchas quejas de viajeros a Renfe, por los retrasos; cuando quien está causando la incidencia es Adif con su inmovilismo en este caso».