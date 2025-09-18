El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Muchos trenes permanecen parados durante minutos a la altura de El Crucero. Avelino Gómez

Un mes de trenes con retraso en Miranda por no reparar Adif los equipos de circulación de Bujedo

El edificio de la antigua estación está clausurado por riesgo de derrumbe y nadie accede al interior, por lo que se da paso a los convoyes por teléfono

Cristina Ortiz

Jueves, 18 de septiembre 2025, 18:44

En plena era de la digitalización y de la informatización de las empresas, Adif ha vuelto a tirar de teléfono para gestionar el tráfico ferroviario ... en el entorno de Miranda. Más concretamente, entre Pancorbo y la estación de la ciudad. El motivo: los equipos técnicos necesarios para coordinar la circulación están dentro de la antigua estación de tren de Bujedo y el edificio está clausurado por daños estructurales.

