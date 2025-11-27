El mercado navideño en Miranda se amplía a cuatro días y contará con conciertos
La cita contará con nueve puestos, en los que destacarán los adornos, la artesanía y la ropa
Raúl Canales
Jueves, 27 de noviembre 2025, 14:13
En el ambiente ya se empieza a notar que la Navidad está cerca, aunque en las calles no se inaugura oficialmente la campaña hasta el ... encendido de luces, que tendrá lugar el 5 de diciembre. Desde esa fecha, toda la ciudad lucirá ya con la típica estampa navideña aunque habrá novedades, porque el cambio en la empresa encargada de dar el servicio traerá también modificaciones en las dos figuras gigantes que se colocan en la esquina de Francisco Cantera y La Estación. Este año serán un pingüino y una estrella las que alegrarán estas fechas tan señaladas a todos los mirandeses.
También el 5 de diciembre abrirá sus puertas el mercado organizado por la Concejalía de Fiestas, y que este año será de cuatro días aprovechando que el lunes es festivo. De esta forma, se pretende dar un impulso a una actividad con más d una década de arraigo y que los comercios participantes tengan más oportunidades de mostrar sus productos.
Serán nueve los puestos que se instalarán en el parque Antonio Machado, entre negocios locales y asociaciones. Aunque habrá diferentes productos, la mayoría serán adornos navideños, artesanía y ropa. Davia Fotógrafos, Gueros, Hila La Libélula, Librería Marial, Uadna Lorenzo, Romeo y Julieta, Aspodemi, Valkiria y la asociación de Belenistas son los participantes de un mercado que también ha hecho un esfuerzo por reforzar su programación paralela, con el objetivo de atraer más público durante las cuatro jornadas.
El viernes, actuará el Orfeón Mirandés, que además este año celebra su 75 aniversario. El sábado, el espectáculo apuntará a los más pequeños, con una actuación infantil con canciones y juegos para toda la familia. El plato fuerte será el domingo al mediodía, con el concierto de Swingtronics, quinteto de voz, piano, saxo, trompeta y batería que ofrece siempre un show fuera de lo habitual a ritmo de electroswing con una cuidada estética sobre el escenario.
Además, entre las personas que compren en el mercado navideño se sortearán tres cestas. Al finalizar cada jornada, se sortearán entre los boletos entregados ese día.
