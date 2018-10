Al son de una melodía que lucha por la diversidad cultural La Fábrica de Tornillos sirvió en enero de nexo de unión cultural. / Avelino Gómez Chopin, Rhian Benson o Juanes son tan dispares como Daria, Big Martin o Mirta pero la música une a culturas diversas SILVIA DE DIEGO Domingo, 21 octubre 2018, 00:47

Meter tus recuerdos en una maleta, doblarlos junto a tu alma y emprender un camino a lo desconocido. Así describe Mirta Cajamarca la dura aventura de iniciar una nueva vida en un país que no es el tuyo. Colombiana de nacimiento llegó a Miranda hace 17 años, un viaje provocado por la situación política y económica del país. «Mi marido vino primero por oferta de trabajo, pero en 2001 entraba en vigor el visado y él se dio un ultimátum, no aguantaba un año más sin nosotros, así que vine junto con mis tres hijos pequeños de seis, cinco y dos añitos», recuerda emocionada.

Miranda fue la ciudad que acogió desde el principio a esta periodista de mirada inteligente y tierna que soñaba con labrarse un futuro dentro de la profesión. Venía con todas las recomendaciones de trabajar en el Palacio de Gobierno de su país en el Gabinete de Prensa junto al presidente de la época Andrés Pastrana , pero los peores augurios de su madre respecto a la profesión parecían hacerse reales. «Nosotros somos ocho hermanos, mi padre falleció muy joven y cada uno sacó su carrera como pudo. Mi madre lo primero que me dijo fue que para qué iba a estudiar Periodismo si no me iba a ganar la vida con ello porque allí también era muy complicado, pero hasta que no te estrellas no lo ves», matiza.

Mil y una aventuras y desventuras ha vivido Mirta quien reconoce que lo que le gustó de Miranda fue encontrarse con un sitio donde criar bien a los hijos a la hora de enfrentarse a un mundo y una cultura diferentes. «Cuando vienes con la mentalidad de construir un proyecto de vida como que las cosas se te dan. Yo llevo muy dentro de mi, la música de mi país, los olores, los sabores, las montañas, el color de la tierra. Todo eso se queda en el corazón, pero a la tierra que fueres haz lo que vieres», aclara.

Aunque a día de hoy no trabaja como periodista, su vocación y pasión siguen muy patentes y muestra de ello son sus colaboraciones en varios medios escritos y, sobre todo, su voz que se alza alta y clara a través de las ondas radiofónicas todos los martes en una emisora local donde recoge testimonios increíbles de personas que ahora son vecinos nuestros y que vienen de otros países, en ocasiones, con una dura carga a sus espaldas. «Fruto de estas historias me gustaría hacer realidad un libro pero para ello es necesario respaldo económico», subraya.

Junto a Mirta, unos ojos claros y una tez nívea me iluminan. Skierniewice en Polonia es su ciudad de origen. Daria Paczkowska junto a su hija de seis meses Carlota me sonríen y me cuentan que hace 12 años que llegó a España. «Vine a la recolección de frutas en Andalucía con contrato en un autobús junto a otras jóvenes de mi ciudad. La verdad es que me lo tomé como si fueran unas vacaciones. Andalucía es muy bonita fue mucho el contraste con mi país», afirma.

De Andalucía pasó a Extremadura y de allí a La Rioja donde reconoce que las condiciones laborales fueron duras por el esfuerzo que se realizaba en el puesto de trabajo. «Ya llego diez años en Miranda, ciudad en la que conseguí trabajo fijo, encontré el amor, formé mi familia y me dedico a uno de mis hobbies preferidos las Survival Zombies».

Aunque vive momentos felices recuerda con nostalgia sus raíces. «Polonia tiene una historia extraordinaria, dejó de existir durante la Segunda Guerra Mundial. Nosotros tuvimos que levantarnos de la nada. Mi abuela me contaba que cuando llegaba a casa el ejército ruso temblaban, mi abuelo estuvo en campos de concentración. A mi familia la quitaron todo y en pleno invierno se quedaron en la calle con lo puesto y un par de mantas».

De los cabellos dorados y los ojos claros de Daria a la piel del color del ébano de Big Martin y su familia. Cuesta creer que su gran sonrisa esconda un pasado tan duro y que su sueño de vida se hiciera realidad tras conseguir llegar a España en patera tras tres intentos desde Ghana su país natal. «La vida es paciencia y Gracia de Dios», recalca este superviviente del mar, del desierto y de la crudeza de la vida de tan solo 42 años que recuerda su llegada a Madrid donde vivía en las calles y dormía en cartones para luego llegar a Zaragoza trabajar en la construcción y recalar finalmente en Miranda donde en la actualidad tiene trabajo fijo en una plataforma logística. «Uno de los momentos más duros fue regresar a mi país porque mi madre se encontraba muy enferma, cuando llegué allí ya había muerto. Me encontré de nuevo muy solo pero conocí a la que hoy es mi mujer y junto a ella he conseguido hacer realidad mi propia familia». Martin asegura que lo que más le gusta de su cultura es el colorido y muestra de ello son sus ropas y la eterna sonrisa con la que afronta los retos.

«Detrás de los sin papeles hay seres humanos»

«La política de Donald Trump está haciendo un daño enorme a la sociedad, eso unido al miedo a lo desconocido es una bomba», asegura Mirta a la hora de referirse al problema de la inmigración y a las soluciones políticas que se plantean en la actualidad. El debate que aflora entre los países más ricos y desarrollados sobre el «problema» de los inmigrantes con o sin papeles destapa el racismo que existe en sociedades que se presentan como pilares del mundo civilizado. Para Big Martin, detrás de las definiciones frías de refugiados , sin papeles «hay seres humanos».