La mejor receta entre pan y pan de Miranda

Los sabores y texturas de los ingredientes del bocata 'Corral' están más que testados, la mezcla forma parte de la carta del Botánico desde su ... apertura y si sigue en ella es porque el público lo demanda. De hecho es uno de los que figura en más comandas de los habituales del local. Motivos que han llevado su responsable, Julián Alonso a apostar por él de cara a su participación en el segundo Campeonato de España de Bocatas.

La verdad es que era algo que no se había planteado, pero contactaron con él desde la organización del certamen y tras echar un vistazo a las bases se animó a inscribirse. ¿Por qué no? Quizá la repercusión de esa iniciativa anime a algunos mirandeses que aún no lo hayan probado a hacerlo o incluso atraiga a clientes de localidades del entorno que recalan en Miranda. Y es que aunque pueda parecer que sólo las hamburguesas están de moda, el bocadillo sigue teniendo mucho público. Ya sea con propuestas clásicas o más innovadoras.

De hecho, al principio ni al propio Julián le encajaba eso de poner manzana entre pan y pan. Pero, tras las catas iniciales que hicieron con diferentes texturas y sabores antes de definir los ingredientes del bocata que acabaría figurando en la carta, aprobó la combinación de una receta que tiene como producto principal, al margen del pan de semillas, el contramuslo de pollo marinado, la cebolla encurtida, un mix de lechugas, tomate cherry, queso cheddar y mayonesa de mostaza de Dijon.

«Es un bocadillo que vendemos bien y es diferente, por lo que no vi necesario crear nada nuevo específicamente para el certamen. Creo que tiene potencial», valoró el responsable del único local de la ciudad que figura entre los participantes de este concurso y uno de los tres de la provincia.

Quienes se animen a probarlo hasta el 4 de mayo podrán votar en el campeonato introduciendo en su página web el código que les entreguen en el local del parque Antonio Machado. Quienes lo hagan y sigan las redes del evento, además de disfrutar del bocadillo, entrarán en el sorteo de un iPhone 16.

Las puntuaciones del jurado popular se sumarán a las de un equipo de expertos que determinarán cuál es la mejor receta de las 130 que se presentan. Estos probarán los bocadillos participantes en una gran cata a ciegas en MOM Culinary, en Madrid el 12 de mayo.

Aunque el responsable de Botánico tiene claro que, para él, «el mejor premio sería vender muchos y que venga más gente a vernos».