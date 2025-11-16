Medio siglo mirando por Miranda

Todos los cumpleaños se celebran con alegría, sin duda, pero los que se corresponden con cifras redondas y, además, longevas, mucho más. Y si la ... conmemoración se hace por la larga vida de un comercio quienes están al frente de él tienen motivos para hacerlo con satisfacción.

Es el caso de Óptica Jomsa que en estos días cumple 50 años. En aquel lejano noviembre de 1975 Carlos Santamaría y Pilar López, que tenían una óptica en Haro pusieron el establecimiento de la calle Arenal para sus hijos Chemi y Mapi. Luego se incorporó Maru y cinco décadas después quien está al frente es el hijo de Mapi, Eduardo Gea, que apunta que si hay algún secreto para haberse mantenido tanto tiempo y seguir siendo una referencia en la ciudad es que «entre nuestros pilares el que destaca es que siempre hemos tenido un trato muy cercano y muy personalizado con el cliente. Sin grandes complejidades, de lo que se trata es de hacer bien nuestro trabajo y dar facilidades a la gente para que se sienta como en casa».

Y en la suya Eduardo reconoce que de lo que se hablaba a todas horas era de cosas relacionadas con la óptica «y con la gente, eso me encantaba y, al margen de pensar en seguir con la profesión, lo que me hizo seguir los pasos de mis padres fue que me encantaba poder tratar con las personas y darles un servicio».

El trabajo que desarrollan en Jomsa, tres ópticos y tres auxiliares, es una labor de salud visual ya que lo que se busca es que «la gente vea bien, esté protegida» y, para ello, con el paso del tiempo en este emblemático establecimiento mirandés se ha ido adaptando a la gran evolución del sector. «Siempre ha habido necesidades que cubrir, porque siempre ha habido gente que no veía bien, y lo que de verdad ha cambiado es la tecnología que ahora nos permite hacer mediciones especiales, y lentes de todo tipo. Las patologías son las mismas pero las herramientas han evolucionado».

Ampliar Eduardo junto a sus tíos, durante años al frente del negocio. A. G.

También ha cambiado, y eso lo sabe bien Eduardo Gea, la 'moda' en cuanto a las gafas. Antes las monturas no cuidaban mucho la estética y lo de tener que ponérselas era para muchos todo un suplicio. «Había gente que no acababa de sentirse cómoda porque no se veían atractivos, y las lentes eran pesadas y voluminosas. Ahora son muy cómodas de llevar, te adaptas rápido, y como la estética se prima mucho, pues eso ayuda a que haya menos reticencia y hay más gente que lleva gafas».

Abrirse a ese mundo hace, según apunta Eduardo, que en el gabinete haya ocasiones en las que se dan situaciones «mágicas. A veces te encuentras con niños pequeños que no saben que están viendo mal, y cuando les solucionas el problema al ponerle las gafas, ver su expresión y la de sus padres es increíble. Las caras de felicidad y el ambiente que se genera es algo muy bonito».

Inmersa en la ciudad

Quienes tienen problemas de visión o busquen hacerse con alguna gafa que les permita ir a la moda pueden acercarse a la óptica Jomsa, no cabe duda. Esa cita es voluntaria, pero obligada es la de todos los mirandeses con su escaparate navideño.

«Mi tío Chemi es un artista, tiene mucha creatividad, siempre ha pensado que la Navidad es para los niños y desde hace muchos años vaciamos un escaparate, no ponemos ni una gafa, quitamos todo lo relacionado con la óptica y preparamos algo para que los más pequeños se acerquen y disfruten».

Esa posibilidad llegará en breve, pero antes quienes podrán pasar un buen rato serán los clientes que el próximo sábado, día 22, se acerquen a partir de las doce del mediodía para celebrar la fiesta de cumpleaños.

«Con todos ellos hemos trabajado por su salud visual, pero sobre todo para conseguir su confianza. Es nuestro sello y seguiremos apostando por la empatía mientras estemos aquí, que esperemos sea durante muchos años más», apunta.