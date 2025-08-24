El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Se tiene que poner especial énfasis en la limpieza de las zonas donde hay contenedores. E. C.

Medio Ambiente pide ayuda a Policía Local para detectar los puntos de mayor suciedad en Miranda

También para que los establecimientos hosteleros cumplan la normativa para depositar la basura que generan

María Ángeles Crespo

Domingo, 24 de agosto 2025, 00:03

Día sí y día también uno de los temas de conversación entre la ciudadanía es que Miranda está sucia y que hay lugares en los ... que haría falta que los operarios del servicio de limpieza dieran un buen repaso.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    EL CORREO sigue a Ertzaintza y Policía Local de noche en la Aste Nagusia: «Me ha arrancado la cadena de oro de mi madre»
  2. 2

    Muere un hombre, natural de Irun, tres días después de participar como voluntario en un fuego forestal en Salamanca
  3. 3

    Alejo Stivel y la nostalgia de Tequila en La Pérgola
  4. 4 Poner ojitos, marcar mandíbula, entrar en inglés... así se liga en Aste Nagusia
  5. 5 La desgarradora carta de despedida de Sonsoles Ónega a Javier Cid, fallecido a los 46 años
  6. 6 Vecinos de Marzana se manifiestan hoy por el ruido en fiestas: «Esto es insufrible»
  7. 7

    Brasa de pinchos morunos sobre una tabla de planchar
  8. 8 Una gran sorpresa llamada Íñigo Pérez
  9. 9

    El «sueño cumplido» de Shinova en Aste Nagusia con un momentazo sorpresa
  10. 10 Trasladado al hospital de Basurto tras ser agredido por un joven de 18 años con una botella de cristal rota

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Medio Ambiente pide ayuda a Policía Local para detectar los puntos de mayor suciedad en Miranda

Medio Ambiente pide ayuda a Policía Local para detectar los puntos de mayor suciedad en Miranda