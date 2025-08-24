Medio Ambiente pide ayuda a Policía Local para detectar los puntos de mayor suciedad en Miranda

Día sí y día también uno de los temas de conversación entre la ciudadanía es que Miranda está sucia y que hay lugares en los ... que haría falta que los operarios del servicio de limpieza dieran un buen repaso.

En la Concejalía de Medio Ambiente, que es de la que depende esta tarea su responsable, María Cueva, es consciente y lo primero que apunta cuando se le pregunta por la situación es que al margen de procurar que el servicio se preste como se debe se está trabajando «en la detección de los focos que son más problemáticos», tarea para la que se está pidiendo «la colaboración de la Policía Local».

Argumenta la concejala que gran parte del problema viene de que hay gente que deja muchos enseres a lo largo de la ciudad, fundamentalmente cerca de los contenedores, y lo hace en jornadas que no son las que están estipuladas para su recogida, «que son dos días a la semana, y eso nos obliga a mandar operarios para llevarse lo que la gente deja fuera, un personal que evidentemente tenemos que retirar de otros servicios que acaban resintiéndose».

Así las cosas tiene claro que hay jornadas en la que la percepción de que no se hacen bien las cosas es mayor los lunes o las jornadas posteriores a los puentes porque el primer día de la semana «no podemos retirar enseres porque si no, no podríamos recoger los desbordes que se han producido el domingo, ya que los festivos no hay recogida ni de basura selectiva ni otra serie de servicios. En las jornadas festivas el servicio que se hace es de mantenimiento».

Quizás los lugares que llamen negativamente la atención sean las aceras anexas a los contenedores. Cueva lo sabe y argumenta también que muchas veces es la consecuencia directa de que haya establecimientos hosteleros que no cumplen la normativa ni sus obligaciones a la hora de depositar los residuos.

Multas

Con los domicilios particulares encontrar el problema es muy complicado, pero en cuanto a los bares y restaurantes «a algunos locales ya les hemos puesto varias multas porque en vez de sacar la bolsa de basura en un carro la llevan arrastras y a veces chorreando hasta el contenedor, y esa grasa se filtra en la piedra de la baldosa y cuesta muchísimo quitar». Para intentar erradicar esa costumbre seguirán imponiendo las multas que sean precisas y para ello desde medio Ambiente se ha pedido colaboración a la Policía Local.

Y hablando de colaboraciones indica Cueva que además de limpiar, y hacer baldeos y acometer limpiezas específicas en algunos lugares, lo fundamental sería que «todo, en la medida de lo posible evitáramos ensuciar nuestras calles».