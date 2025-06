Medio Ambiente licita por 1,2 millones la obras antirriadas en Miranda

Medio Ambiente ha sacado a licitación la ejecución de las obras del proyecto antirriadas en Miranda, unos trabajos que, una vez adjudicados, deberán ejecutarse en ... el plazo de ocho meses. Tiempo calculado para poder llegar a justificar la inversión a finales de junio de 2026, límite marcado por las subvenciones con fondos europeos. En este caso, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

En principio, las empresas interesadas en ejecutar las actuaciones, tienen hasta finales de mes, hasta el día 30, para presentar sus presupuestos. El importe, junto con el aumento del plazo de garantía, van a ser los únicos criterios evaluables de cara a elegir a la constructora que será la encargada de llevar a cabo unas medidas a las que se empezó a dar forma en 2020 por encargo de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE); dos años después, fue el Consistorio el que solicitó que se estimara el coste de las medidas a llevar a cabo para reducir el riesgo; y en 2024, tras asumir la competencia en esa materia, fue la Junta la que pidió el proyecto a ejecutar.

Solicitud que ha dado lugar, después de eliminar el planteamiento de levantar diques fijos y móviles a lo largo del cauce del Ebro, a un documento de casi 900 folios que deben tener en cuenta aquellas empresas que se presenten a la licitación. La propuesta, detalla, como actuaciones destacadas la modificación de la zona en la que confluyen Ronda del Ferrocarril y Arenal, para evitar embalsamientos de agua en crecidas mediante la construcción de un pozo de alivio de emergencias por impulsión, que permita evacuar las aguas de lluvia cuando alcancen cierto nivel en el interior de la red de saneamiento; y, al mismo tiempo, elevando la rasante del cruce, de tal forma que si el pozo de bombeo no fuera capaz de evacuar todo el agua de lluvia o no funcionaran adecuadamente los equipos de impulsión, no se viera interrumpido el tráfico rodado.

El estudio también recoge la instalación de clapetas antirretorno en los desagües de los colectores que evacuan las aguas pluviales de Miranda tanto al Ebro como al Bayas, así como la colocación de rejillas de acero inoxidable, sumando la construcción de arquetas de desbaste en varios de ellos.

Al mismo tiempo, se plantean mejores y cambios en las arquetas y colectores del polideportivo, del Camino de Anduva, La Arboleda, Los Linares, Independencia, Álava, Bilbao y junto al puente de Hierro; así como una compuerta sobre el emisario de la margen izquierda del Ebro junto a la calle San Nicolás y la creación de una red de saneamiento que recoja todos los sumideros de la zona inundable.