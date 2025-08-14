La mayoría de viajeros aprueban que los perros puedan subir al autobús urbano en Miranda

Los perros podrán viajar en el autobús urbano. Aunque la encuesta ciudadana sigue abierta, la mayor parte de usuarios están de acuerdo en que se ... pueda subir al transporte público con mascotas. Salvo que las votaciones den un giro inesperado en los últimos días, la consulta popular dará el visto bueno a una medida que la concejalía pretende incluir en la nueva ordenanza animal.

Por ahora, el 54% de los votos son favorables a que se pueda viajar con perros. El 41% considera que no es una medida adecuada y a un 5% le da igual. En total, se han pronunciado más de 400 personas, una cifra que el departamento considera que es significativa.

María Cueva tiene claro que en una ciudad en la que un 60% de familias tienen animales de compañía, es imprescindible regular cuestiones que afectan al día a día de los dueños de animales La edil de IU ha revisado en los últimos meses la normativa de ciudades que van un paso por delante en cuanto a normativa animal, con la intención de regular el uso de transporte público por parte de los perros. Pero más allá de su opinión personal, Cueva entiende que es un tema que debe ser sometido a consulta. Por eso ha habilitado una encuesta en las redes sociales municipales, para que todos los usuarios puedan manifestarse. Para fomentar la participación, se ha hecho una campaña en diferentes lugares como veterinarias o en las redes sociales municipales.

El acceso de las mascotas a los autobuses facilitará la tenencia responsable. «Una ciudad moderna debe adaptarse a los tiempo y dotarse de una normativa acorde», asegura Cueva, que ya tiene muy avanzada la nueva ordenanza, que además de la posibilidad de viajar en el bus urbano, regulará otros aspectos como las multas por no recoger las heces de la calle o las infracciones por causar daños y sufrimiento a los animales. La actual ordenanza es de mediados de los años 80 y todavía recoge sanciones en pesetas. Además, solo habla de perros cuando en la sociedad actual hay muchas familias que tienen entre sus mascotas a otras especies. La legislación, equiparará los derechos de todas.

Actualmente hay muchas ciudades, incluidas capitales de provincia, que ya tienen un reglamento que fija los criterios para el acceso de animales al transporte público. Miranda también establecerá unas pautas, como que no se pueda subir con perros en las horas punta o que las mascotas tengan que ir atadas y ocupar determinados lugares dentro del bus.

Para Cueva, y así lo entienden por ahora la mayor parte de usuarios que han votado en la encuesta, facilitar a las personas que tienen animales que puedan desplazarse en transporte público supone un impulso para la movilidad sostenible pero también un paso de gigante a la hora de garantizar el bienestar animal.

La consulta ciudadana, en la que se puede participar a través de la aplicación municipal, seguirá abierta hasta finales de septiembre. De momento, el Sí va ganando con un amplio margen a los detractores de la medida.