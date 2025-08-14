El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Las mascotas no podrán viajar en las horas de más usuarios. Avelino Gómez

La mayoría de viajeros aprueban que los perros puedan subir al autobús urbano en Miranda

El 54% de los usuarios que han votado en la encuesta municipal son partidarios de permitir animales en el transporte público

Raúl Canales

Miranda de Ebro

Jueves, 14 de agosto 2025, 00:06

Los perros podrán viajar en el autobús urbano. Aunque la encuesta ciudadana sigue abierta, la mayor parte de usuarios están de acuerdo en que se ... pueda subir al transporte público con mascotas. Salvo que las votaciones den un giro inesperado en los últimos días, la consulta popular dará el visto bueno a una medida que la concejalía pretende incluir en la nueva ordenanza animal.

