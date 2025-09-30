La mayoría de usuarios está a favor de viajar con animales en el autobús urbano en Miranda

Los perros podrán viajar en el autobús urbano. La mayor parte de usuarios que han votado en la encuesta popular lo han hecho a favor ... de que las mascotas puedan subir al transporte público, por lo que la Concejalía de Medio Ambiente está ya tramitando el reglamento, ya que habrá ciertas condiciones, como no poder hacerlo en las horas punta o que vayan en la parte trasera para no causar molestias al resto de viajeros y respetar a las personas que les tienen miedo o que padecen alergias.

La intención es tener la normativa lista antes de fin de año, aunque María Cueva prefiere no dar plazos concretos porque hay que hay que redactarla por completo al no haber una ordenanza previa en la que basarse. Si hay modelos de otras ciudades que llevan tiempo aplicando esta medida, aunque la concejala quiere que se ajuste específicamente a las características de la ciudad.

El resultado de la encuesta, en la que han participado 670 personas, ha arrojado un triunfo del Sí por menos de cien votos. 368 usuarios son partidarios de que puedan viajar las mascotas y 277 prefieren que no lo hagan, es decir un 55% frente a un 41% de los encuestados. Al 4% le da igual.

Al ser una victoria relativamente ajustada, Cueva cree que es aún más necesario ser rigurosos con el reglamento para contentar a todos los viajeros. La edil de IU celebra el resultado ya que considera que es acorde a los tiempos actuales, «en el que un alto porcentaje de hogares tienen mascotas». Según los datos de los censos, cerca de 60% de casas de la ciudad tienen un animal de compañía. «Permitir que viajen en el transporte público no es solo un derecho para las mascotas, sino sobre todo de sus dueños», remarca la responsable del área de Medio Ambiente y Movilidad, quien manda un mensaje tranquilizador a aquellos usuarios que no les gustaría compartir su espacio con perros y gatos en el autobús. «Que se pueda hacer no quiere decir que ahora vaya a haber una avalancha de personas con animales en el transporte público. La gente que suele salir con un perro, lo hace precisamente para pasear, pero si un día necesita utilizar el autobús por cualquier motivo, incluso para ir al veterinario porque no dispone de coche particular, es importante que pueda hacerlo».

Para Cueva, el nuevo reglamento sigue la línea trazada por la normativa estatal de Bienestar Animal, que ha introducido cambios jurídicos respecto al trato que se brinda a las mascotas al considerarlas animales sintientes y otorgarles ciertos derechos.

Aunque la mayoría de usuarios se ha pronunciado a favor d la medida, habrá unas normas que cumplir para poder subir al autobús con animales. Por ejemplo, los perros deberán ir atados, colocarse en una zona determinada y, al igual que el resto de pasajeros, está sujeto al derecho de admisión. Es decir, que si su comportamiento no es el adecuado o su presencia supone un riesgo para el resto del pasaje, el conductor puede obligar al dueño a que lo baje. La normativa también permitirá subir con otros animales, pero siempre que puedan viajar dentro de un transportín.