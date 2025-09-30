El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
De las 670 personas que han votado, 368 están de acuerdo con compartir espacio con las mascotas. Avelino Gómez

La mayoría de usuarios está a favor de viajar con animales en el autobús urbano en Miranda

Medio Ambientetrabaja ya para tener el reglamento listo antes del fin de año tras el resultado de la encuesta popular

Raúl Canales

Martes, 30 de septiembre 2025, 00:03

Los perros podrán viajar en el autobús urbano. La mayor parte de usuarios que han votado en la encuesta popular lo han hecho a favor ... de que las mascotas puedan subir al transporte público, por lo que la Concejalía de Medio Ambiente está ya tramitando el reglamento, ya que habrá ciertas condiciones, como no poder hacerlo en las horas punta o que vayan en la parte trasera para no causar molestias al resto de viajeros y respetar a las personas que les tienen miedo o que padecen alergias.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un pesquero vasco es obligado a amarrar en Gijón tras un motín a bordo
  2. 2

    «Me violó en Bilbao y ahora ha huido a Mali. ¿Quién paga los platos rotos? Solo yo»
  3. 3

    Fallece a los 19 años el portero del Colindres tras un choque con un rival en el terreno de juego
  4. 4

    El Athletic quiere ampliar Lezama con un ambicioso plan que duplicará su superficie
  5. 5

    «Sus amigos nos grabaron besándonos. Lo tenía planeado»
  6. 6

    Un herido en una pelea con palos y paraguas en plena calle en Erandio
  7. 7 El restaurante de Getxo que saca chispas a las brasas
  8. 8

    ¿Puede llegar a Euskadi un auge de la extrema derecha como en Cataluña?
  9. 9

    Una juez confirma la expulsión de un socio del Athletic y rechaza indemnizarle con 6.000 euros
  10. 10

    Se alquila bar municipal por menos de 200 euros al mes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo La mayoría de usuarios está a favor de viajar con animales en el autobús urbano en Miranda

La mayoría de usuarios está a favor de viajar con animales en el autobús urbano en Miranda