Responsables de la UBU daban la bienvenida a los nuevos alumnos del grado que se imparte en el ITM. Avelino Gómez

La matrícula supera el número de plazas por primera vez en el grado de la UBU en Miranda

El curso arranca con 31 alumnos nuevos y lista de espera para cursar Tecnologías Digitales para la Empresa

Cristina Ortiz

Lunes, 8 de septiembre 2025, 15:19

El tercer año del grado en Tecnologías Digitales para la Empresa que la UBU imparte en Miranda es, sin duda, el de la consolidación. Y ... es que el número de alumnos matriculados supera por primera vez al de plazas establecidas. De hecho, hay más alumnos de los previstos inicialmente. Se ha dado el visto bueno a la inscripción de 31 estudiantes, cuando el total de alumnado por curso se fijó desde el arranque en 25. Hay 6 más en estos momentos (sin contar repetidores) ; y, además, lista de espera.

