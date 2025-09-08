La matrícula supera el número de plazas por primera vez en el grado de la UBU en Miranda

El tercer año del grado en Tecnologías Digitales para la Empresa que la UBU imparte en Miranda es, sin duda, el de la consolidación. Y ... es que el número de alumnos matriculados supera por primera vez al de plazas establecidas. De hecho, hay más alumnos de los previstos inicialmente. Se ha dado el visto bueno a la inscripción de 31 estudiantes, cuando el total de alumnado por curso se fijó desde el arranque en 25. Hay 6 más en estos momentos (sin contar repetidores) ; y, además, lista de espera.

Todo un éxito para una formación que arrancó de manera muy tímida hace dos cursos y que afronta también en éste el reto de poner en marcha la formación dual, principal elemento diferenciador del grado, ya que es el primero con este tipo de mención en la UBU. Miranda se ha sumado al crecimiento de alumnos registrados en la Facultad Politécnica de Burgos que con 2.326 estudiantes, 253 más que el año pasado, es la que suma más gente en sus aulas. Y el tirón del grado del campus de la ciudad, el subdirector de la Politécnica, Ángel Arroyo, está convencido que sería aún mayor si tuviera un nombre que se identificara mejor con sus contenidos, que concentran mucha parte de Ingeniería Informática e Industrial y que no quedan identificados en el título de los estudios.

De ahí, que ya se esté trabajando para realizar la modificación. Un proceso nada sencillo ni rápido. De hecho, tiene claro que no se llegará a tiempo para variarlo de cara a las inscripciones para el próximo curso.

Mucho más cerrado está el arranque de la formación dual a la que en este primer curso van a ir dos alumnos, uno al CTME y otro a Aciturri. Son pocos pero en la UBU están convencidos de que un número tan reducido va a permitir desarrollar con garantías esa capacitación y, tampoco hay que olvidar, que sólo cuatro conforman la matrícula de tercero. «Ahora va a haber una concentración de clases teóricas de esas materias y en octubre irán a las empresas. Sí nos hubiera gustado tener alguno más, pero la primera promoción es un poco más floja. Además, necesitamos afianzar el proceso con esas empresas que quieren tener alumnos, para en el futuro podérselo ofrecer a todos los estudiantes que opten por esa vía», explicó Arroyo.

Es la única novedad del curso que ahora arranca, junto al importante aumento de la matrícula. Pero se trata de un volumen de alumnado que aún es capaz de absorber las instalaciones de las que dispone la UBU en la ciudad, en el ITM, donde ya cuenta con otro pasillo de aulas reservadas para ir planificando su crecimiento y que se podrá ir arreglando en función de las necesidades.

Algo para lo que, de momento, tampoco hay fecha. El año pasado responsables de la UBU valoraban crecer con la implantación de un grado en Magisterio o Sanidad, pero el estreno de Medicina de cara a 2026 en Burgos ha acabado absorbiendo buena parte de los recursos y del esfuerzo.