Las Marzas como escaparate del folklore de Miranda

Una de las jornadas en la que los mirandeses pueden disfrutar con el trabajo que realizan los diferentes grupos folklóricos de la ciudad está a ... punto de llegar porque es el día en el que se celebran Las Marzas cuando los tres que permanecen, Familia Castellana, Jacinto Sarmiento y Anduriña, cada uno con su estilo propio participan de la tradición castellana que, todos reconocen «no está especialmente enraizada en Miranda», indican en todos ellos. Y quizás por eso es por lo que en el encuentro que se celebrará este año el domingo 9 de marzo a la una del mediodía y que regresa a la Plaza de España, también los mirandeses tienen la oportunidad de ver las evoluciones de los integrantes de Anduriña.

«Nosotros estamos encantados de participar porque así hay más actividades en el día de la fiesta, pero hay que tener en cuenta que somos unos meros invitados ya que nosotros no bailamos folklore castellano», apunta su presidenta Laura Pobes que argumenta también que esa misma condición de agrupación invitada hace que «aunque podamos opinar sobre si preferimos un sitio u otro, o celebrar Las Marzas en un contexto determinado, nos limitamos a participar tal y como se nos indique».

Así lo exponía porque en la última reunión en la que se prepararon Las Marzas de este año, desde el grupo Jacinto Sarmiento se planteó la posibilidad de «incluir la celebración dentro de las actividades de la Feria del Ángel. Las Marzas como tales no tienen un arraigo especial en Miranda, no son tradicionales y la feria, aunque ya no es lo que era hace años, sí es algo propio de la ciudad», comentaba Maite Vélez, que ve como algo muy positivo pensando también en las tradiciones mirandesas «que este año se vayan a celebrar otra vez en la Parte Vieja».

Familia Castellana no se ha posicionado sobre la propuesta de cambio, pero sí dice su presidenta, Cristina Ordoño que «lo importante es que los grupos de la ciudad sigamos juntándonos en una fecha como ésta para mantener la tradición de Las Marzas. Que siga durante más o menos años va a depender de nosotros. Para nosotros es un orgullo representar a la ciudad en Las Marzas».

Más jóvenes

Estarán los tres grupos y por lo tanto Las Marzas se convierten para Jacinto Sarmiento, Familia Castellana y Anduriña en un buen escaparate para que Miranda «nos conozca y se interese por el folklore». Es lo que comentan las tres directoras que también comentan de modo casi literal que «nos vamos manteniendo, pero la gente que forma el grupo se hace mayor y necesitamos que se incorpore gente joven».

Para conseguirlo han hecho de todo, jornadas de puertas abiertas o charlas en los colegios, pero aunque de vez en cuando hay alguna incorporación no siempre permanecen el tiempo que en los grupos desearían. Faltan jóvenes y, «sobre todo chicos». Los tres grupos abren sus brazos y «todos los que se acerquen y quieran integrarse serán bien recibidos».