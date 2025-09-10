Martínez de la Pera vende a Octaviano Palomo su distribuidora de productos agrícolas de Miranda

Mantendrá el nombre y la actividad, pero no la titularidad de la empresa. La familia Martínez de la Pera ha vendido su negocio de distribución ... y comercialización de productos agrícolas a una gran compañía del sector: Octaviano Palomo, firma segoviana en expansión en la zona desde hace cuatro años, cuando formalizó la compra del silo de Pancorbo.

La falta de relevo generacional, tras casi medio siglo de actividad, ha llevado a Martínez de la Pera a buscar una fórmula que garantizara la continuidad de una empresa fundada en 1978, aunque para ello tenga que cambiar de manos. Si bien, lo hará de manera paulatina, ya que durante un año sus actuales titulares seguirán estando al frente de una empresa que cuenta con tres sedes de almacenamiento, dos de ellas en la ciudad.

Dispone de 4 naves junto a la N-1, en las inmediaciones de la Azucarera, una de ellas de 2.000 metros cuadrados; a las que se suman 6 más en el entorno del Camino de La Narra, donde se ubican también las oficinas centrales de la compañía; y otras 8 edificaciones de unos 800 metros cuadrados cada una en la localidad riojana de Cuzcurrita.

Instalaciones que traspasarán a Octaviano Palomo y desde las que vienen atendiendo a unos 250 agricultores del entorno, con los que trabajan directamente y a los que seguirán atendiendo del mismo modo y con el mismo personal, aunque cambie la titularidad. Y es que la venta también incluye la continuidad de la plantilla, 7 trabajadores, además de los tres propietarios que saldrán dentro de un año para garantizar un traspaso tranquilo.

Ampliar Almacenes situados en la Carretera de la Narra. E. C.

«Hemos sobrepasado la edad de jubilación y, ante la falta de relevo generacional, las opciones que teníamos eran o liquidar la empresa, algo que no queríamos hacer, o venderla; y es lo que hemos hecho. Buscábamos una continuidad de la compañía, pero sin nosotros al frente», explicó Conrado Martínez de la Pera, uno de sus propietarios; satisfecho por haber podido encontrar a una firma «que trabaja igual que nosotros y que creemos que le puede dar un futuro prometedor».

De hecho, reconocía que el acuerdo con Octaviano Palomo ha sido rápido y sencillo de alcanzar. En parte por esa visión compartida del negocio y por encontrarse en pleno proceso de expansión en la comarca, algo a lo que entienden que se han lanzado porque en su caso sí que tienen garantizada la continuidad de una tercera generación al frente de la empresa. «Nos ha venido muy bien que ese grupo ya estuviera instalado en Pancorbo; porque tampoco es que hubiera muchas opciones más. Hemos traspasado todo y el funcionamiento va a ser muy parecido».

Continuidad

De ahí que Martínez de la Pera se muestre satisfecho con el acuerdo alcanzado, porque además de garantizar la permanencia de la plantilla actual, también garantiza que el negocio que han levantado durante décadas tenga continuidad. Y que la tenga en todas sus áreas, ya sea en la compra de cereales (trigo, cebada y avena), de productos oleaginosos como girasol o colza, yde leguminosas, o la venta de semillas, abonos y productos fitosanitarios para el campo.

Aunque también son conscientes de que mantener la actividad en el sector cada vez resulta más complicado. «En los dos últimos años los precios no han hecho más que bajar. Estamos con precios de hace muchos años, mientras que los abonos y los nitratos están subiendo... Sube todo menos lo que saca el agricultor. Trigos, cebadas y girasoles no suben. Y si recortan la PAC, como están diciendo, el asunto del campo se pone complicado».

Tampoco olvidan que las cooperativas, sus principales competidores en el sector, cuentan con subvenciones y ayudas públicas a las que en su caso, como empresa privada, no pueden acceder.