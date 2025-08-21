Marmitako y Cabrales, un buen menú indie en Miranda

El indie es el plato principal de Ebrovisión pero el festival mirandés tiene un paladar selecto y abierto que le permite degustar otros sonidos. Por ... eso, en todas las ediciones se cuelan grupos con toques más rockeros, otros que le pegan a los ritmos garajeros, los que se acercan al punk y hasta quienes experimentan con el jazz o la electrónica.

Ayer la receta ebrovisiva sumó un nuevo condimento, con Marmitako Trap Band. Bajo ese nombre de gastronomía típica vasca se esconde un grupo que toma como base la música urbana pero al que resulta difícil de encasillar. Desprende la energía que se espera de un grupo de veinteañeros, una ejecución técnica que roza la perfección propia de músicos que llevan casi tantos años sobre las tablas como los que marca su carné de identidad y la frescura de quienes han sabido fusionar los sonidos de su generación con la de sus antecesores.

Cuando Ebrovisión daba sus primeros pasos, Guillermo Cabrales aún estaba en la cuna. Pero en su caso, aprendió casi antes a leer un pentagrama que a hablar. El hijo de Fito se ha criado viendo en casa a las principales estrellas del panorama nacional. Lejos de pesarle, porta con orgullo el apellido y no teme a las comparaciones. «No puede haberlas, porque ¿en que se parece lo que hacemos nosotros con lo que hace él?», asegura alguien que ha sabido sacar chispas a tener tan cerca a músicos de primer nivel. «Cuando te estás formando, el entorno es muy importante, y yo he tenido mucha suerte en ese sentido. Siempre he tenido una guitarra cerca», explica la voz principal de Marmitako Trap Band, que en solo seis años, ha pasado de tocar en una banda de metal en su adolescencia a hacerlo en un proyecto que da una vuelta de tuerca a los sonidos más urbanos, pasando por el jazz de conservatorio, el soul o el gospel.

La propuesta gustó en el público ebrovisivo que se acercó a la plaza de la Constitución para ir calentando motores de cara a septiembre. En el ambiente se notaba que ya hay ganas de que el polideportivo vuelva a rugir y Miranda sea por cuatro días, el epicentro del indie nacional. Lo de ayer fue una primera toma de contacto, la señal de que la cuenta atrás ha comenzado.

La fiesta de presentación, a la que no podían faltar los djs Teleclub, sirvió también para presentar el merchandising oficial del 25 aniversario, con modelos que recuerdan que «lo nuestro es mucha historia». Un cuarto de siglo en el que el festival ha crecido y se ha adaptado a los nuevos tiempos, una evolución que se refleja en sus logos. Todos los usados en esta larga pero bonita carrera, son el emblema de parte de los productos a la venta, aunque el diseño de esta edición es un homenaje a todas las ebrovisivas.

Tirón final

El cambio de ubicación, del Multifuncional al polideportivo, permitió la pasada edición dar un paso adelante al festival. El anterior recinto limitaba ya las posibilidades de crecimiento, por lo que la asociación Amigos de Rafael Izquierdo decidió mudarse de 'casa'.

La presencia de Arde Bogotá en el cartel fue un reclamo potente para asegurar el lleno la noche del sábado. Este año, la organización confía en superar los 4.500 espectadores en las dos jornadas. El cartel está más repartido y tanto viernes como sábado hay artistas con mucho tirón.

Así lo reflejan los números, ya que en las dos últimas semanas se ha experimentado un boom en la venta de entradas. «Va a estar mucho más equilibrado que el año pasado; estamos muy contentos con la respuesta de la gente», asegura Ramiro Molinero, convencido de que todavía queda el arreón final porque siempre hay público que lo deja para última hora. Una vez más, Ebrovisión demostrará que es un festival que enamora.