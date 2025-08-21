El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Marmitako es una coctelera de sonidos. Avelino Gómez

Marmitako y Cabrales, un buen menú indie en Miranda

Presentación. La banda vasca liderada por el hijo de Fito da el pistoletazo de salida al 25 aniversario de Ebrovisión

Raúl Canales

Jueves, 21 de agosto 2025, 21:05

El indie es el plato principal de Ebrovisión pero el festival mirandés tiene un paladar selecto y abierto que le permite degustar otros sonidos. Por ... eso, en todas las ediciones se cuelan grupos con toques más rockeros, otros que le pegan a los ritmos garajeros, los que se acercan al punk y hasta quienes experimentan con el jazz o la electrónica.

