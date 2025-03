MAPA rescató 87 animales en 2024 en Miranda

Miranda Animal, Protección Animal (MAPA), es una entidad de sobra conocida, pero aun así organiza un rastrillo por estación, o sea cuatro al año, para ... que se sepa cuál es su trabajo y para recaudar fondos destinados precisamente a poder desarrollarlo. Este fin de semana, uno después de lo previsto es cuando se ha realizado uno de ellos y allí ha sido donde muchos mirandeses se han podido interesar por la labor de la protectora.

Hecho el balance de lo acontecido en el transcurso de 2024 las cifras dejan claro que se ha producido un notable incremento en cuanto al rescate de animales en relación con el año anterior, fueron un total de 87, «entre perros y gatos, y se han podido dar en adopción el año pasado 74, de los que un 76% fueron gatos y el 24% restante perros», apunta desde MAPA, Lucía Guinea, que apunta también que en lo que llevamos de 2025 ya se han realizado 14 rescates. Todos los animales que se recoge en MAPA, gatos o perros, son esterilizados.

Comenta la representante de la protectora que los animales adoptados «no tienen por qué ser necesariamente animales que hayamos rescatado ese mismo año. Hay algunos que ya teníamos desde antes».

Comparando las cifras con las de 2023, el aumento es grande ya que en ese año el número total de rescates se quedó en 55, de los que 31 fueron perros y 22 gatos. En ese ejercicio las adopciones realizadas fueron 35.

El aumento tiene su origen en que en estos momentos «los rescates son, mayoritariamente de gatos, y también tenemos, por lo tanto, más gatos que perros en adopción».

MAPA incide, como viene haciéndolo desde hace años, en que es necesario que la gente que quiere tener un animal debe ser responsable. «Todavía hay personas que cuando cogen un animal no son conscientes de que no son juguetes».

Por eso ponen el acento en que para tener una mascota hay que estar muy seguro de que «se va a cuidar de ella. Los cachorros, que siempre atraen mucho, a veces son un capricho, y crecen. Es ahí cuando surgen los conflictos y no quieren hacerse responsables y es cuando llaman a protectoras o a la perrera».

Desde que se pusiera en marcha en Miranda el Centro de Bienestar Animal (CEMBA) la protectora colabora buscando familias para animales que están allí y también se han hecho cargo de algunas urgencias veterinarias, así que «podemos decir que la relación es buena».

Cuestión de civismo

MAPA también trabaja en la concienciación y por eso desde la protectora no se duda a la hora de pedir a quienes tienen perros que «no olviden que tienen que tener civismo y recoger los excrementos de sus animales. Una actitud que, además perjudica mucho a las personas que sí cumplen. Entendemos que por esas malas conductas la ciudadanía esté harta, y eso hace que nos metan a todos en el mismo saco».

Entienden que en lo que hay que trabajar en la concienciación y esa manera de educar «e bienvenida», pero tienen claro también que «información no nos falta, así que quien no cumple es sencillamente porque no quiere». Una circunstancia que les hace pensar que «parece que a veces si no nos tocan el bolsillo no reaccionamos, así que aunque multar sea complicado porque hay que pillar al infractor en el momento, vemos que si la gente no ve un perjuicio económica no cambia de conducta. No se si multar es lo mejor, no sabría qué decir, pero puede corregir actitudes incívicas».

En MAPAseguirán trabajando y quien quiera ponerse en contacto con la protectora puede hacerlo por whatsapp en el número 691 75 42 45, o bien en el mail mirandaanimal@gmail.com.