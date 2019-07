FAE mantiene la apuesta por un foro de empleo que en 2018 cubrió dos tercios de las ofertas presentadas Nuria Navarro, de FAE Miranda, junto al concejal de Promoción Industrial, Miguel Ángel Adrián. / A. G. En la pasada edición, las 45 empresas asistentes, ofertaron 150 empleos, fundamentalmente técnicos, de los que cubrieron un centenar CRISTINA ORTIZ Martes, 30 julio 2019, 22:05

Poder cubrir dos tercios de las necesidades de personal con los candidatos reunidos en una única jornada es todo un éxito para la Federación de Asociaciones Empresariales (FAE) Miranda y un sólido argumento para repetir, por tercera vez, el Foro de Empleo. Una cita en la que confían, tras los buenos resultados de las iniciales, que va a servir para «demostrar los beneficios» de esa reunión tanto para desempleados como para empresas.

«Son dos vértices de un mismo fenómeno que, pese a la aún alta desocupación laboral , muchas veces no se encuentran. Hay que ayudarles a que se pongan en contacto», apuntó Nuria Navarro durante la presentación ayer en el Ayuntamiento de la tercera edición del foro, que se celebrará en el Pabellón Multifuncional de Bayas el 2 de octubre. El primer miércoles del mes, fecha que se quiere marcar en el calendario como jornada fija para «recrear año tras año un espacio de encuentro entre profesionales y empresas para cubrir puestos a corto, medio y largo plazo».

Se trata de consolidar una fórmula que, para los organizadores, funciona y que viene refrendada por los datos. Cifras que sitúan en 100 los empleos, tanto temporales como de larga duración, que se cubrieron gracias a los currículum presentados en esa jornada de la segunda edición del foro, en la que las 45 empresas presentes recogieron 2.500.

Aún así, pese a la importante cifra, se quedaron desiertos 50 de los puestos ofertados, que fueron 150. Y es que, reconocieron, hay algunos perfiles que resultan difíciles de cubrir. Fundamentalmente algunos técnicos.

En esta ocasión, aunque de momento es pronto para saber qué pedirán las empresas ese día, el primer sondeo realizado de cara a la organización ya les ha permitido constatar que los perfiles más interesantes son los ligados al mantenimiento, robótica, electromecánicas, prevención... Fundamentalmente son puestos para personas con cualificación técnica, mientras que muchos de quienes asisten al foro en busca de trabajo tienen una formación más vinculada al ámbito de administrativo.

«El foro redunda no solo en beneficio de las personas sin empleo, si no en general de toda la sociedad mirandesa», destacó Navarro; al tiempo que ponía de relieve como uno de los puntos fuertes de la cita «el contacto directo con responsables de Recursos Humanos. En ocasiones no es fácil acceder a ellos cuando se está demandando empleo, pero ahí resulta muy enriquecedor el contacto que se produce».

Y es que, recordó la presidenta de FAE Miranda, «en ocasiones, las oportunidades laborales no son necesariamente en el corto plazo y, a veces, oportunidad que no están en el momento del foro, surgen más adelante y las empresas tiran de las bolsas de empleo que se han ido generando». Antes de que llegue el momento del foro van a trabajar de manera intensa en recoger en u documento qué perfiles buscan las empresas y dónde están ubicadas.