La banda originaria de Marghera, Venecia, es considerada una de las agrupaciones musicales más importantes y reconocidas de ska-punk en la actualidad. Con nueve ... discos a sus espaldas y multitud de proyectos desde sus inicios en 2004, la banda utiliza sus canciones para transmitir mensajes reivindicativos denunciando ciertas injusticias sociales y políticas. El grupo se encuentra actualmente de gira con motivo de la celebración de su veinte aniversario con el disco que lanzaron en el año pasado.Su participación en las fiestas de Altamira tendrá lugar esta noche a las 23.00 horas en el escenario de la calle Cantabria.

–Lo primero de todo, ¿cómo y cuándo surgió Talco?

–El grupo nació oficialmente en 2004 cuando sacamos el primer disco. Desde entonces cada dos años lanzamos un nuevo álbum con el episodio que hayamos vivido durante ese periodo.

–¿Cómo definiríais la música que hacéis?

–Es un estilo que ha ido variando con los años pero siempre hemos tenido como base el punk-rock. Nosotros lo llamamos 'punchanka', que es una mezcla de punk-rock con influencias del grupo 'Mano Negra'. Es un estilo muy marcado con base de punk-rock

–Hacéis música reivindicativa en la que denunciáis injusticias sociales y políticas, ¿qué mensaje buscáis transmitir con vuestras canciones?

–Es una manera de hablar de lo que vivimos todos los días, es un tema que nos interesa mucho pero nos gusta siempre tratarlo de una manera más profunda. No nos gusta caer en el marketing de la música comprometida, intentamos con el límite que tenemos hacerlo lo más superficial posible.

–¿Qué país europeo en el que habéis actuado ha sentido más vuestra música?

–Diría que Alemania porque fue el primero en el que actuamos y porque tiene una mayor escena de punk-rock en el tiempo. En España, por ejemplo, tenemos público más joven.

–¿Tienes algún recuerdo especial que no vayas a olvidar nunca de algún concierto?

–Son muchos recuerdos la verdad, pero el más especial para mí seguramente sea cuando actuamos en Japón en 2014. Para mí fue una ilusión increíble, lo recuerdo como si fuese ayer. Fue muy especial porque estás acostumbrado a tocar en tu continente pero cuando lo haces fuera de él no te esperas nada similar, es otra cultura totalmente distinta y ni mucho menos te esperas tan buen recibimiento.

–¿Qué recuerdos tienes de vuestras actuaciones en España?

–Es difícil elegir un sitio pero nuestro mejor concierto a nivel de gente fue en las salas de Madrid. Fue el último del aniversario de los 20 años y vinieron más de 2000 personas, fue increíble. El festival 'Resurection' en Galicia también fue muy especial porque es muy afín a mis gustos musicales, soy muy metalero.

–¿Por qué es tan importante Navarra para vosotros, que hicisteis en Iruña que fue tan especial?

–Navarra fue de las primeras zonas en adoptarnos de toda la península. Estábamos acostumbrados a tocar en centroeuropa y para nosotros ver a tanta gente desde el primer concierto fue increíble. Pensamos en grabar dos días seguidos de conciertos en Iruña en vez de hacerlo en un estudio porque al final nuestra magia es el directo. Nos gustó tanto la idea que nuestro último disco siguió la misma dinámica, grabamos las canciones en directo y luego hicimos una selección de las que más nos gustaban.

–¿Conoces algún grupo de España, tienes algún favorito?

–Sí, por supuesto, me encanta 'Boikot', tenemos muchos amigos. Yo en general escucho bandas de metal de todos los lugares.

–¿Cómo describirías la evolución musical de Talco desde sus inicios hasta el día de hoy?

–Hemos intentado siempre mantener nuestro estilo, hemos madurado pero partiendo siempre de la base del punk-rock. A nosotros nos gusta mucho la música fulk italiana de los 70 y hemos intentado unirla. Nos hemos mostrado siempre abiertos a experimentar, pero siempre manteniendo nuestro nuestra identidad. Las influencias nos ayudan siempre para hacer algo diferente.

–¿Cuál es la canción de la que más orgulloso te sientes haber hecho?

–Estaría entre 'La Torre' y 'La Danza dell' autunno rosa'. Te diría que esta última porque después de haber hecho 'La Torre' tenía la presión de si iba a poder o no escribir una canción mejor, pero me di cuenta de que una instrumental se convirtió en todo un símbolo al incorporar la voz.

–¿Algún artista que te inspire?

–Manu Chao y la Radio Bemba. Le conocí en Bolonia en el año 2001 y descubrí que era un concierto con mucho sonido. Me di cuenta de que me gustaba hacer ese tipo de música pero incorporando la base de punk-rock.

–¿Tienes preferencia por algún disco de la banda?

–Mi preferido es 'Mazel Tov', pero tengo que reconocer que 'Videogame' me gusta especialmente porque es un disco autobiográfico. La gente suele preferir los primeros discos pero a mí el hecho de saber que después de 15 años puedes seguir escribiendo algo que a la gente le gusta me fascina. Pondría a 'Videogame' al nivel de los primeros discos de Talco.

– ¿Qué nos puedes contar sobre vuestro último disco, con el que estáis haciendo la gira?

–Es un disco de directo. Lo grabamos en los conciertos y luego seleccionamos las mejores para que entren en el proyecto. El espíritu de Talco es eso, el directo.

–¿Podemos esperar próximamente un nuevo proyecto musical de Talco?

–Hemos grabado el siguiente disco en el estudio, está ya listo pero está pasando por procesos de masterización. Antes de lanzarlo queremos promocionarlo de una manera más moderna porque aunque estemos muy ligados a los años noventa ya han pasado. En todos los discos hemos decidido hacer una especie de carretera, con un guión temporal en base al orden de las canciones. Quizá lo podemos esperar para el año que viene, pero aún no tenemos fecha prevista.