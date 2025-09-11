El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La Bonoloto del miércoles reparte su bote de 2 millones en Euskadi: resultados del 10 de septiembre
Talco protagonizará todo un espectáculo sonoro en la calle Cantabria E. C

Tomaso de Mattia 'Dema'

Vocalista de Talco
«Hemos mantenido siempre nuestro estilo porque el espíritu de Talco es el directo»

La banda italiana de punk-rock abrirá hoy el programa musical de las Fiestas de Miranda en la calle Cantabria

Raúl Canales

Miranda de Ebro

Jueves, 11 de septiembre 2025, 00:03

La banda originaria de Marghera, Venecia, es considerada una de las agrupaciones musicales más importantes y reconocidas de ska-punk en la actualidad. Con nueve ... discos a sus espaldas y multitud de proyectos desde sus inicios en 2004, la banda utiliza sus canciones para transmitir mensajes reivindicativos denunciando ciertas injusticias sociales y políticas. El grupo se encuentra actualmente de gira con motivo de la celebración de su veinte aniversario con el disco que lanzaron en el año pasado.Su participación en las fiestas de Altamira tendrá lugar esta noche a las 23.00 horas en el escenario de la calle Cantabria.

