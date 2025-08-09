Mañana se inician las obras en la calle Arenal entre Juan Ramón Jiménez y Comuneros en Miranda

La reforma de la calle Arenal, los trabajos de reurbanización de esa principal arteria de la ciudad arrancarán mañana, lunes, tal y como estaba previsto. ... La obra que va a acometerse es la primera de las tres fases y va a afectar en este momento al tramo comprendido entre Comuneros de Castilla y Juan Ramón Jiménez. Comienza hoy y Antis, que es la empresa encargada de su realización ha calculado que se prolongarán durante diez semanas.

La ejecución de estos trabajos traerá consigo restricciones de tráfico. Lógicamente la calle Arenal permanecerá cortada en el tramo en el que se va a actuar, y la restricción afectará también a la entrada y salida del garaje situado a la altura del número 83 de esa calle.

Dado que la calle Concepción Arenal, en el tramo comprendido entre Ramón y Cajal y Arenal, se destinará a zona de acopio de materiales los vehículos podrán circular con precaución, pero se prohibirá el estacionamiento.

En relación con las paradas de autobús se anulan todas las de la calle Arenal en sentido Hospital-El Lago. Se trasladarán a los números 36, 60 y 80 de la calle Condado de Treviño. En sentido contrario (El Lago- Hospital), la ruta del autobús urbano no se verá afectada mientras se desarrollen las obras .

Los trabajos de reurbanización de la calle Arenal que empezarán mañana implicarán también modificaciones en la recogida de basuras. La isla de contenedores que se encuentra en el tramo de la obra se trasladará a la calle Comuneros de Castilla 14, frente al antiguo centro Cultural de Caja Burgos.

Desde el Ayuntamiento se apunta que las obras originarán molestias a la ciudadanía; indican que se intentará que sean las menos posibles y se pide «comprensión y colaboración.