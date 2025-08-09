El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Tramo afectado por los trabajos de urbanización. E. C.

Mañana se inician las obras en la calle Arenal entre Juan Ramón Jiménez y Comuneros en Miranda

Es la primera de las tres fases de los trabajos que se prevé se prolonguen diez semanas

María Ángeles Crespo

Sábado, 9 de agosto 2025, 23:25

La reforma de la calle Arenal, los trabajos de reurbanización de esa principal arteria de la ciudad arrancarán mañana, lunes, tal y como estaba previsto. ... La obra que va a acometerse es la primera de las tres fases y va a afectar en este momento al tramo comprendido entre Comuneros de Castilla y Juan Ramón Jiménez. Comienza hoy y Antis, que es la empresa encargada de su realización ha calculado que se prolongarán durante diez semanas.

