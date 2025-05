Malestar entre los viajeros de Miranda por los nuevos horarios del Cercanías de Álava

Álava ha hecho una apuesta fuerte por el tren como elemento clave en la movilidad y sostenibilidad. El nuevo servicio de Cercanías que se estrenó ... ayer aumenta las frecuencias y rebaja los precios de los billetes con el objetivo de superar los 75.000 viajeros diarios. En esa cifra, están incluidos cientos de mirandeses que acuden a Vitoria a trabajar o estudiar. Ahora también habrá más opciones para llegar hasta Alsasua porque algunos trenes que parten de la ciudad ampliarán su recorrido hasta la localidad navarra. Lo mismo a la vuelta.

Lo que en principio puede parecer una buena noticia, para muchos usuarios se ha convertido en un problema. Y es que la modificación de horarios ha llevado a adelantar a las 16.43 horas el tren que antes regresaba desde Vitoria a las 17.50, un cambio que deja tirados a una gran cantidad de trabajadores que ahora no tienen forma de regresar a casa antes de las 20.18, un enorme lapso de tiempo en el que únicamente hay un tren que no es cercanías y cuyo coste es de 11 euros.

«Tendremos que buscarnos una alternativa con el autobús», lamentan Marina y Matilde, que han presentado una queja a Renfe para que restablezca el anterior servicio. Su enfado es compartido por la gran mayoría de viajeros que van a Vitoria en las primeras frecuencias de la mañana, las más demandadas, y que tenían la opción de volver nada más acabar su jornada laboral. «Es absurdo que dejen un intervalo de casi tres horas en plena tarde, que es cuando más falta hace», explica Imanol, molesto también con la poca información que han recibido los usuarios. «Ni siquiera los interventores sabían bien lo que iba a pasar con algunos trenes y estábamos todos muy preocupados. Personalmente he tenido suerte porque los cambios no me afectan mucho, pero a otros compañeros les ha perjudicado», aseguraba Fulgen al bajarse del convoy que llegaba ayer a la estación mirandesa poco antes de que el reloj marcara las 15.00 horas. «Es el que utilizo siempre y no ha sufrido ninguna modificación», matizaba.

A las discrepancias con los nuevos horarios, ya que consideran que las frecuencias que se han añadido en Miranda no van a suponer un significativo incremento de usuarios pero los cambios en los trenes de retorno sí que afectan negativamente a un gran número de personas, los viajeros frecuentes de la conexión con Álava enumeran otras deficiencias que afectan al servicio. «Es medianamente frecuente que haya cortes de luz o se estropean las máquinas y lleguemos una hora tarde a trabajar o a casa. También han quitado vagones», denuncia Imanol.

El nuevo Cercanías de Álava oferta 137 viajes semanales entre Miranda y Alsasua. Las cabeceras están en ambas localidades aunque los trenes vertebrarán el territorio alavés, con siete paradas intermedias en localidades como Nanclares de Oca, La Puebla de Arganzón o Manzanos, lo que hará que estas estaciones abran de nuevo ya que algunas llevaban tiempo cerradas. El acceso será media hora antes del servicio y c se mantendrán en uso hasta diez minutos después de la finalización del mismo.

La puesta en marcha de este servicio supone una inversión de cuatro millones de euros anuales por parte del Gobierno vasco y que pretende captar a una gran parte de la masa de personas que se desplazan diariamente en diferentes medios de transporte.

A nivel de personal, la ampliación de frecuencias desde Miranda ha sido bien recibida por los sindicatos ya que consolida la plantilla, que se ha visto incrementada tanto en maquinistas como en interventores. La única reivindicación sobre la mesa es que sean los talleres de la ciudad los que asuman el mantenimiento d los vagones.