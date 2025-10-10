El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Las noches en la Parte Vieja se alargaban hasta la madrugada E. C.

Un machacao por los años dorados en Miranda

Nostalgia ·

Miles de mirandeses brindarán este sábado en la Quedada para recordar una Parte Vieja que marcó su juventud

Raúl Canales

Viernes, 10 de octubre 2025, 23:45

Comenta

La historia de la Parte Vieja en las décadas de los 80 y 90 es digna de un documental. Eran los años en los que ... la fiesta nocturna estaba en auge en todo el país, pero la zona de ocio de la ciudad tenía algo especial. Pocos lugares encerraban cerca de setenta bares en tan pocos metros cuadrados, los dueños de los establecimientos apenas habían cumplido la mayoría de edad, se alternaba pasando de un local a otro cada cinco minutos, se pedían cubatitas y machacaos para no 'apalancarse' mucho tiempo, convivían todas las tribus urbanas y a primera hora de la tarde la calle San Juan ya era un hervidero de adolescentes.

