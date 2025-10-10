Un machacao por los años dorados en Miranda

La historia de la Parte Vieja en las décadas de los 80 y 90 es digna de un documental. Eran los años en los que ... la fiesta nocturna estaba en auge en todo el país, pero la zona de ocio de la ciudad tenía algo especial. Pocos lugares encerraban cerca de setenta bares en tan pocos metros cuadrados, los dueños de los establecimientos apenas habían cumplido la mayoría de edad, se alternaba pasando de un local a otro cada cinco minutos, se pedían cubatitas y machacaos para no 'apalancarse' mucho tiempo, convivían todas las tribus urbanas y a primera hora de la tarde la calle San Juan ya era un hervidero de adolescentes.

¿Qué tenía esa Parte Vieja que llevaba a miles de jóvenes a cruzar el puente cada sábado en un ritual que se repetía semana tras semana? La mayor parte de bares hoy no pasarían ni un mínimo registro sanitario ni tenían una gran decoración. No la necesitaban. Tampoco pasaban por ellos grandes estrellas de la música ni djs famosos. Con una cinta grabada por las dos caras la mayoría tiraba todo el fin de semana. Pero la Parte Vieja de Miranda tenía encanto, un ambiente difícil de encontrar en otras ciudades.

La historia de lo que se vivió en aquellas dos décadas estaría repleta de miles de historias personales, la de varias generaciones de mirandeses que crecieron, bailaron, lloraron y se enamoraron en sus calles. Son los mismos que este sábado por la noche volverán a saludar a los leones al cruzar, con la nostalgia de que todo tiempo pasado fue mejor, y levantarán su copa para brindar con aquellas amistades que forjaron, vaso en mano en interminables madrugadas y que han perdurado con el paso del tiempo.

Y volverán a escucharse anécdotas que sus protagonistas llevan grabadas a fuego en su memoria. Y se pronunciará otra vez esa jerga que solo los que son cuarentones pueden entender, porque hace falta peinar canas para tener claros los componentes de un Cua Cua, saber las reglas de un kinito o esbozar una sonrisa cuando alguno propone pedir una americana.

Ha pasado mucho tiempo, pero la gran mayoría podría recitar casi de memoria la lista de bares que había en cada una de las calles, aunque alguno ni siquiera lo pisara habitualmente. El mapa de la Parte Vieja está en la cabeza de todos los que fueron adolescentes en la época dorada de la fiesta mirandesa.

De las luces de neón ya no queda ni el reflejo y los bares a los que era casi imposible entrar porque la gente se agolpaba en ellos son ahora una hilera de persianas bajadas. Los tiempos cambian, pero para quienes vivieron aquellos momentos, la Parte Vieja siempre tendrá un lugar predilecto en su corazón.

Simeón Bar La Ruleta «No existía el botellón porque había ambiente desde las 5 de la tarde»

Salir de clase e irse a tomar una copa es algo normal. Lo que no es tan habitual es acabar el colegio y meterse tras la barra. En la Parte Vieja de los años dorados sí lo era, porque los locales pasaban de mano en mano sin tanto papeleo como ahora y muchos de los dueños tenían 18 recién cumplidos, probaban un tiempo, y si no les iba bien, se lo dejaban a otro. Simeón es de los que estuvo más años al frente de La Ruleta (luego pasó a llamarse 100x100) y recuerda esa época como una de las más bonitas de su vida. «Todo son buenos recuerdos, porque disfrutabas mucho. A lo largo de la noche por allí iban pasando tus amigos, los del fútbol, los compañeros de clase,...».

Cuando el reloj marcaba la hora de cierre, bajar la persiana no era sinónimo de acabar la fiesta, más bien al contrario. «Como todos los camareros éramos jóvenes, seguíamos en los que quedaban abiertos hasta última hora».

En la memoria de Simeón están frescas esas imágenes de las calles repletas de gente y el barullo constante. «Entonces no hacía falta el botellón porque desde las 5 de la tarde tenías los bares abiertos. Era un ambiente que cuesta explicar con palabras tantos años después», afirma mientras evoca la novedad que supuso la llegada de los primeros equipos de música o las horas que pasó grabando cintas.

Desde que dejó el bar, su carrera profesional ha estado muy alejada de la hostelería. «Ganabas dinero y trabajabas dos días a la semana, porque lo compaginabas con otros trabajos o con los estudios, pero tenía fecha de caducidad. La vida nos fue llevando a la mayoría por otro camino». Aún así, esta noche volverá a pasar por la puerta del que fue su bar. «Siempre lo hago en la Quedada; es una sensación de pena pero también de alegría».

Txarli Bar KU2 «Tener un bar era como estar de marcha siendo tú el protagonista»

Cuando Txarli y Aitor llamaron a su distribuidor a primera hora de la mañana para decirle que les llevara más vino, pensaba que estaban gastándole una broma. ¿Cómo iban a haber vendido 1.500 litros en un par de días? «Era San Juan del Monte y solo en la fiesta que teníamos de la cuadrilla La Tajada salieron jarras y jarras», recuerda entre risas el que fuera propietario del KU2, que llegó a Miranda de rebote desde Vitoria. Trabajaba en un bar de la capital alavesa y sus jefes abrieron el local de la Parte Vieja. El que luego acabaría siendo su socio le dijo que porqué no se lo quedaban ellos y no lo dudó, aunque fuera necesario hipotecar la casa familiar. En apenas un par de años habían pagado el crédito. «Los camareros éramos todos amigos y eso se notaba. Lo pasabas mejor dentro que fuera de la barra, porque era como irte de marcha pero siendo tú el protagonista», asegura Txarli.

Muchas de aquellas noches locas acababan con ellos bailando encima de la barra, pero «también nos tomábamos nuestro negocio en serio. Cuidábamos la música para atraer a todo tipo de público, preparábamos los combinados antes de abrir, hacíamos fiestas pronto,... Solo librábamos un fin de semana al año».

Aunque reside fuera de Miranda, Txarli se siente mirandilla. No puede ser de otra forma, ya que en el KU2 forjó amistades, estableció una relación de hermano con su socio que aún perdura y muchos de sus colegas conocieron a sus parejas. «Dejamos el bar porque hay un momento en el que tienes que sentar la cabeza, pero fue una etapa maravillosa. Miranda no tenía nada que envidiar a muchas capitales en cuanto a fiesta, más bien al contrario, venían de fuera porque lo que había aquí era único. Se respiraba juventud por todos los lados y una forma de salir diferente».

Diana Bar Sur «Esa más divertido estar detrás de la barra que de fiesta con los amigos»

Nunca trabajar fue tan divertido. Se curraba mucho y se dormía poco o nada, pero «te lo pasabas mejor detrás de la barra que fuera de fiesta con los amigos». Los jueves se recargaba, los viernes y sábados se atendía sin mirar el reloj, y los domingos, casi siempre de resaca, se limpiaba. Era una rutina «maravillosa», como la define Diana, que junto a su hermana y su cuñado dejó sus primeros años de juventud entre las paredes del Sur, en calle La Fuente.

La paliza del fin de semana se sumaba a la que cada uno se pegaba en sus trabajos o estudios de lunes a viernes, pero no importaba. «Tener un bar era trabajo pero también era nuestro hobby. Lo pasabas tan bien que no te importaba meter horas», afirma.

A medida que el resto de obligaciones fue a más, resultó inevitable dejar la hostelería, por lo que a mediados los años 2000 y con la Parte Vieja ya en claro declive, decidieron traspasar el negocio. Atrás quedaban infinidad de anécdotas y «una experiencia que siempre recordaremos con cariño e ilusión porque nos marcó mucho». De hecho, no puede evitar sentir nostalgia cada vez que pasa por la puerta y por unos segundos su mente vuelve a aquellas fiestas sanjuaneras o a la concentración de motos. Y es que el calendario estaba repleto de fechas simbólicas.

Aunque todos los sábados el lleno estaba asegurado, la ciudad contaba con celebraciones bien repartidas para que todos los meses hubiera un ingreso extra. Y la forma de alternar permitía que fuera asequible a todos los bolsillos, porque podías salir con 500 pesetas (el equivalente a 3 euros) y regresar con monedas en el bolsillo. «Todo el mundo invitaba, hablabas con mucha gente, si eras tímida acabas siendo extrovertida,... Era un ambiente muy sano», rememora.

Julio Chacolí Chamorro y La Botica «No supimos cuidar bien lo que teníamos y se acabó perdiendo»

Julio ha sido testigo directo de la metamórfosis de la Parte Vieja. Hostelero de casta, ha regentado varios locales y vivió en primera persona cuando el barrio histórico era el lugar de alterne de las cuadrillas de chiquiteros en los 70. Cada bar tenía su especialidad. En La Botica nunca faltaba el tomate al ajillo ni el chorizo. Otros ponían caracoles, arenques,... «La gente salía de trabajar y se iba directa a lo bares a tomar unos porrones», recuerda Julio.

Luego llegaron las nuevas modas y la noche le ganó el pulso a las rondas y el picoteo. Julio regentaba por entonces el Chamorro y supo reinventarse. Encontrar una mesa libre en las tres plantas de su local era misión imposible porque era uno de los lugares emblemáticos para echar kinitos, aunque su pronunciada escalera acababa siendo una trampa para aquellos a los que se les iba la mano con el vaso. «Comprabas los litros de coca cola y vino por palés y cuando cerrabas tenías que ir recogiendo vasos por las calles con calderos», recuerda.

Los fines de semana eran «arrasadores» pero el resto de días la Parte Vieja fue quedándose vacía. El brillo de la noche no dejaba ver que el barrio se estaba degradando, que cada vez más vecinos hacían las maletas y que los comercios de toda la vida dejaban su lugar a bares que «en muchas casos eran casi como cuadras».

Cuando el ocio nocturno se apagó, era ya demasiado tarde. «Ya no quedaba la costumbre de alternar por la Parte Vieja en el día a día», lamenta Julio, que hasta su jubilación ha seguido teniendo negocios en el barrio histórico. El último, el bar Duende. «Tuvimos algo único, porque el ambiente de Miranda era especial, pero quizá no lo supimos cuidar bien y al final lo acabamos perdiendo».