A pesar de que el Magisterio es una profesión extremadamente feminizada –quizás por aquello del estereotipo de que la mujer se encarga de la crianza–, ... no siempre fue así. Para llegar a este punto, mujeres especiales, mujeres transgresoras y, en muchas ocasiones, adelantadas a su tiempo sentaron las bases: Hipatia, María Montessori, María de Maeztu o Rosa Sensant, entre otras, son algunos de los nombres de mujeres que transformaron el rumbo de la educación, un arma capaz de cambiar el mundo, como dijera Mandela.

Hubo un tiempo en que las maestras tuvieron una gran influencia, como fue en la época de la República, cuando se convirtieron en un modelo de mujer moderna e independiente. La escuela, en constante evolución, no puede ignorar el mundo en el que vive. Por ello, ha de adaptarse e inculcar en niñas y niños el valor de la igualdad, la evolución y una educación justa, sin matices, en la que no exista ninguna traba para que las niñas de hoy en día, que se convertirán en las mujeres del mañana, sean lo que quieran y no lo que se les imponga. Soy maestra e hija de maestra, el futuro está en nuestras 'pizarras'.