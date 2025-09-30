La luz verde al plan antirriada de Miranda deberá esperar otra semana

El proyecto antirriada está a la espera de la luz verde definitiva a las modificaciones planteadas por Urbanismo. La última palabra la tendrá la Junta ... ya que es la administración promotora de la obra, por lo que una representación municipal encabezada por Aitana Hernando y Guillermo Ubieto tenía previsto ir hoy a Valladolid a exponer los cambios a los técnicos regionales con el objetivo e lograr el sí definitivo, pero la reunión se ha aplazado hasta la próxima semana.

Aún así, la ciudad es optimista ya que los primeros sondeos indican que la Junta no pondrá impedimentos a las modificaciones siempre que no alteren sustancialmente la obra y se pierda el dinero procedente de Europa.

Pero la empresa que se va a encargar de los trabajos ya ha estado hace un par de semanas en Miranda analizando todos los detalles y ve «viable» lo que plantea Urbanismo, que básicamente es elevar Ronda de Ferrocarril pero menos centímetros de los previstos en el proyecto inicial. Para que tenga menos impacto visual y evitar las barreras arquitectónicas lo que se haría es subir la acera hasta la cota de portales y comercios, que ahora mismo tienen un escalón de acceso, y equiparar la calzada. Así se ganarían 0'40 metros en vez de 0'70, altura que los expertos creen suficiente para que la calle no quede totalmente inundada en caso de riada y puedan circular los vehículos de emergencia ya que está considerada una vía prioritaria ante una crecida imprevista.

La solución es también del agrado de los vecinos, que no dudaron en movilizarse para frenar el proyecto. Ha sido la presión popular la que hizo que las administraciones buscaran alternativas, y la planteada por Urbanismo parece que tiene en beneplácito de todas las partes aunque es la Junta la que tiene que tomar la decisión definitiva.

La administración regional ya dijo desde un primer momento que si el Ayuntamiento planteaba cambios que fueran factibles no iba a oponerse, aunque si las modificaciones son muy grandes, puede representar un problema legal que impida recibir la ayuda europea. En ese caso, no solo se quedaría sin hacer la obra de Ronda de Ferrocarril, sino que tampoco se ejecutarían otras medidas necesarias como la colocación de válvulas antirretorno.

Ante ese escenario, los técnicos municipales han estudiado todas las opciones para encontrar una fórmula que agrade a todos los implicados sin poner en riesgo los fondos que permiten sufragar unas obras valoradas en 1,6 millones de euros.

La semana que viene Ayuntamiento y Junta se verán las caras en la que debería ser la reunión definitiva. Si no aparece ningún impedimento jurídico o técnico, la administración regional dará el visto bueno y las máquinas podrán ponerse a trabajar en breve.