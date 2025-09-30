El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Urgente Cinco trabajadores heridos, dos graves, tras una explosión en una empresa del Puerto de Bilbao
La solución pasa por elevar menos centímetros Ronda de Ferrocarril. Avelino Gómez

La luz verde al plan antirriada de Miranda deberá esperar otra semana

La reunión de hoy con la Junta se ha aplazado pero el Ayuntamiento es optimista respecto a la aprobación de los cambios en el proyecto

Raúl Canales

Martes, 30 de septiembre 2025, 18:42

El proyecto antirriada está a la espera de la luz verde definitiva a las modificaciones planteadas por Urbanismo. La última palabra la tendrá la Junta ... ya que es la administración promotora de la obra, por lo que una representación municipal encabezada por Aitana Hernando y Guillermo Ubieto tenía previsto ir hoy a Valladolid a exponer los cambios a los técnicos regionales con el objetivo e lograr el sí definitivo, pero la reunión se ha aplazado hasta la próxima semana.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    ¿Es mejor ducharse por la mañana o por la noche? La ciencia lo tiene claro
  2. 2

    Fallece a los 19 años el portero del Colindres tras un choque con un rival en el terreno de juego
  3. 3 Stratus, la nueva variante del covid con un síntoma fácilmente reconocible
  4. 4 Carreño saca la cara al Athletic y responde a Deco: «El día en el que imputan a un expresidente del Barça... el ejemplo sois vosotros, ¿no?»
  5. 5

    Un herido en una pelea con palos y paraguas en plena calle en Erandio
  6. 6 La firma que viste a Isabel Preysler, Eugenia Silva y un montón de influencers aterriza en Bilbao con prendas atemporales que «nunca se arrugan»
  7. 7

    «Me violó en Bilbao y ahora ha huido a Mali. ¿Quién paga los platos rotos? Solo yo»
  8. 8

    Los secretos del buque de asalto anfibio de la OTAN que ha atracado en Bilbao
  9. 9

    Netanyahu acepta el plan de paz de Trump para poner fin a la «muerte y destrucción en Gaza»
  10. 10

    Un pesquero vasco es obligado a amarrar en Gijón tras un motín a bordo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo La luz verde al plan antirriada de Miranda deberá esperar otra semana

La luz verde al plan antirriada de Miranda deberá esperar otra semana