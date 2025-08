Una luna que cautiva a Miranda a través del objetivo

Vista la nitidez con la que se aprecian las diferentes caras de la luna que aparecen reflejadas en las fotografías hechas por Diego Nieva es ... difícil creer que la distancia con el satélite de la tierra promedia los 384.400 kilómetros. El resultado fruto del trabajo de paciencia y precisión que, cámara en ristre, ha realizado este integrante de la asociación fotográfica MirArte que desde un tiempo a esta parte tiene una cita con la luna cada vez que se hace visible con claridad y permite ser 'cazada' por los objetivos de fotógrafos como David Nieva que se adentró en este mundo de la imagen hace menos de una década.

Como todo el mundo, y más en estos tiempos en los que los teléfonos móviles permiten capturar imágenes, había hecho uso de esa opción, pero fue el nacimiento de su hija el detonante que le sirvió para descubrir su gran pasión. «Cuando nació, como hacemos todos los padres, compré una cámara para hacerle fotos. Al poco tiempo me enteré de que en Miranda teníamos la asociación MirArte, que hacía salidas los fines de semana. Me dijeron que era un grupo muy didáctico, que se iba con ellos aprendería mucho del mundo de la fotografía y pensé que podía ser la manera de ir mejorando y me apunté y eso fue un cambio rotundo».

Su hija está en el origen de la afición de Diego y quizás también en la temática ya que «como por la noche se quedaba dormida y podía hacer escapadas pues empecé a especializarme en hacer fotografías de lunas, circunpolares o vías lácteas». Lo hizo en tiempo de pandemia, que fue cuando descubrió a Toni Sendra. «Me impresionó una de sus fotos y me metí de lleno en este tema», que es todo un mundo y en el que nada puede dejarse al azar. Para poder atrapar con el objetivo a la luna hay que armarse de paciencia y preparar hasta el más mínimo detalle temporal. «Hay que hacer cálculos para saber exactamente por donde saldrá cada día y luego lo que toca es planificarlo todo porque hay que tener en cuenta las alturas, las cotas, donde está el primer plano, o donde te tienes que colocar».

Hay que ser minucioso y a veces, después de haberlo sido, si el cálculo no ha sido todo lo preciso que se necesitaba «te toca moverte del sitio en el que estás y ver si te da tiempo de colocarte otra vez para hacer la fotografía que buscabas». De ahí que a la hora de presentar las 19 fotografías que pueden verse en La Karmen Diego Nieva haya elegido como título 'Moon Runer, Miranda'. No deja de ser un guiño a las carreras que le ha tocado hacer a veces para hacer la instantánea que deseaba.

Hay que trabajar , y mucho, para conseguir una buena instantánea de la luna, ya sea en su plenitud o en alguna de sus fases, pero el resultado «hace que el esfuerzo merezca la pena» y, además, es «muy satisfactorio comprobar que la gente que pasa por aquí para ver la exposición se sorprende y le gusta».

La muestra se mantendrá hasta el último día del mes de septiembre, así que será hasta esa fecha cuando quienes lo deseen podrán pasarse por el establecimiento hostelero para disfrutar con las instantáneas realizadas por Diego Nieva y elegir la que más les guste o les impacte.

En ese sentido para el autor de todas, que pueden denominarse astrofotografías de primer plano, tienen su historia, y entre ellas tiene también sus favoritas. «Todas son bonitas y únicas, pero si tuviera que escoger entre las que están expuestas me quedaría por un lado con la que aparece con la chimenea de Fefasa que tiene mucha simbología ya que se ve incluso la palabra resistencia, y por otro con la de la cruz de Motrico, por motivos personales».

Los demás, los visitantes de la exposición podrán elegir entre esas y las captadas en Miranda y en localidades más o menos cercanas, hermanadas todas por la luna que, captada del modo en que lo ha hecho Diego Nieva con su cámara fotográfica, cautiva al espectador.