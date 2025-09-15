El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Panattoni cuenta con 65.000 metros de naves construidas en la primera fase del proyecto. Avelino Gómez

Lookiero elige Miranda para su expansión y se colocará entre las más grandes de la ciudad

La firma vasca de moda on line ocupará 16 muelles de Panattoni y creará 8 puestos de trabajo por cada mil metros cuadrados

Raúl Canales

Lunes, 15 de septiembre 2025, 11:32

Lookiero desembarcará con fuerza a Miranda. La empresa vasca, especializada en venta de moda por suscripción, ha iniciado ya los trámites para instalarse en una ... de las naves de Panattoni, donde utilizará 16 muelles de carga y más de 14.000 metros cuadrados. La firma vasca, con sede en Bilbao y almacenes en Santurce, contratará 128 empleados, lo que la colocará entre las empresas más grandes de las que operan en Miranda, sobre todo si se tiene en cuenta el número de trabajadores por superficie ocupada.

