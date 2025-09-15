Lookiero elige Miranda para su expansión y se colocará entre las más grandes de la ciudad

Lookiero desembarcará con fuerza a Miranda. La empresa vasca, especializada en venta de moda por suscripción, ha iniciado ya los trámites para instalarse en una ... de las naves de Panattoni, donde utilizará 16 muelles de carga y más de 14.000 metros cuadrados. La firma vasca, con sede en Bilbao y almacenes en Santurce, contratará 128 empleados, lo que la colocará entre las empresas más grandes de las que operan en Miranda, sobre todo si se tiene en cuenta el número de trabajadores por superficie ocupada.

La comparativa arroja que generará 8 empleos por cada mil metros cuadrados mientras que Seur no llega a 6 y otras logísticas como Aldi apenas tienen 1'3 empleados por mil metros cuadrados de plataforma. Las cifras son aún más bajas en industrias como Azucarera o en su día Montefibre y Rottneros, que tenían una plantilla superior pero ocupaban grandes dimensiones de terreno.

El modelo de negocio de Lookiero se basa en el persona shopper y la inteligencia artificial. El cliente envía a la firma una serie de datos sobre su talla, complexión física y gustos. A partir de ahí se le diseñan unos modelos de ropa a medida. Recientemente Lookiero se ha fusionado con la alemana Outfittery, consolidando su liderazgo en el sector.

Para su próxima apertura en Miranda, ya ha iniciado la búsqueda de personal. Los perfiles demandados son responsable de almacén, responsable de producción, administrativos, operarios y mozos de almacén.