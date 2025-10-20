Lookiero abrirá a mediados de noviembre y ultima la contratación de 130 trabajadores en Miranda

Lookiero comenzará a operar en Miranda a mediados de noviembre. La empresa vasca, La empresa vasca, especializada en venta de moda por suscripción, está ya ... en la fase final del proceso de contratación de 130 empleados. Ayer hizo entrevistas y dinámicas grupales para conformar una plantilla en la que predominarán los operarios de almacén, ya que la mayor parte del trabajo que desarrollará en su nave del polígono de Ircio es logística, concretamente de distribución y entrega de paquetería.

Lookiero ha revolucionado la compra de ropa por internet con un sistema diferente basado en diseños personalizados. El cliente rellena un perfil en base al que un asesor selecciona los modelos que creen que mejor se adaptan a su cuerpo, gustos y presupuesto, y la empresa envía cinco prendas a domicilio para que el cliente se las pueda probar tranquilamente y devolver aquellas que no le gusten. Con sede en Bilbao, la firma ha experimentado un rápido crecimiento y recientemente se ha fusionado con la alemana Outfittery, lo que abre nuevos mercados. Por eso, la compañía ha decidido abrir una nueva sede en Miranda, emplazamiento elegido por su potencial logístico, ubicación geográfica y por la posibilidad de conseguir la mano de obra que precisaba en poco tiempo.

Según algunos candidatos que se han postulado a la oferta laboral con los que ha podido hablar EL CORREO, la empresa valora sobre todo «la actitud, las ganas y ser proactivo» más que la formación académica ya que la propia Lookiero se encarga de formar a su personal una vez que han accedido al puesto. La mayor parte del trabajo que se desarrollará en Ircio es logístico, no solo para Miranda sino para llegar a clientes de diferentes lugares del mundo. A medio plazo, la intención de la firma vasca es ampliar tanto instalaciones como plantilla, aunque ahora por comenzar a operar desde la ciudad ya que la puesta en marcha de otro almacén permitirá brindar a sus clientes en toda Europa un servicio más ágil y eficiente, sin perder la atención personalizada que es una de sus señas de identidad.

Para su política de expansión, Lookiero ha elegido una de las naves que Panattoni alquila dentro de su parque logístico. La mayor superficie será para almacenar y distribuir los productos aunque también dispondrá de 450 metros cuadrados para oficinas y 115 más para zonas comunes. Según los datos oficiales que han trascendido, la empresa especializada en la venta de moda por suscripción utilizará 16 muelles de carga y más de 14.000 metros cuadrados.

Con la contratación de 130 personas en esta primera fase, Lookiero desembarca con fuerza en Miranda y se coloca entre las empresas con más plantilla. Además, genera un alto número de empleos en comparación con la superficie que utiliza ya que otras grandes compañías de la ciudad en cuanto a cifra de trabajadores también demandan mucho más terreno. Lookiero solo utilizará una parte del parque logístico de Panattoni, lo que deja abierta la puerta a la llegada de otras empresas a las instalaciones, un dato importante porque hace tiempo que la ciudad negocia la implantación de un grupo inversor chino aunque la operación está en punto muerto por la imposibilidad de garantizar la suficiente potencia eléctrica, un problema que está condicionando la política de captación de empresas.

Panattoni cuenta con 72 muelles y la posibilidad de ampliar instalaciones, y Lookiero solo utilizará por ahora 16 para llevar a cabo su actividad, aunque con la vista puesta en una futura expansión del proyecto que le permita ampliar tanto la superficie como el número de personas empleadas y abrir cada vez más rutas internacionales ante el éxito que ha tenido el negocio en sus primeros años.