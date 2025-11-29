Lola Herrera, Paloma San Basilio y Juan Echanove visitan Miranda

El año arrancará cargado de estrellas de visita en Miranda. Lola Herrera, Natalia Dicenta, Ana Duato, Paloma San Basilio, Juan Echanove, Rafael Álvarez El Brujo... ... Figuras de reconocido prestigio en el mundo de la interpretación o la canción pasarán en los dos primeros meses de 2026 por el Apolo, un escenario que muchos ya conocen.

Los primeros en subirse a las tablas con una propuesta teatral serán, el 16 de enero, Ana Duato y Darío Gradinetti, con 'La música', en la que una pareja tras años separados se reencuentran en un hotel para firmar el divorcio;después llegará El Brujo, el día 23, con la propuesta 'Volar con los pies en el suelo';y cerrará el mes Studio 46, que del 29 al 31 representará 'Un amor en la frontera'.

Abrirá febrero, el día 6, Paloma San Basilio protagonista única de 'Dulcinea', una obra que pone voz al personaje silenciado, idealizado y eclipsado por Don Quijote de la Mancha. Una semana después será Juan Echanove, junto a Joaquín Climent, quien llegue con 'Esencia', una historia de reencuentro de dos viejos amigos, cuya conversación se entremezcla con recuerdos y opiniones.

Después será Joglars quienes visiten Miranda, el día 21, con 'El retablo de las maravillas', un conocido entremés de Cervantes. Tomará el testigo el 27 Lola Herrera, quien junto a su hija Natalia Dicenta y Carlos Olalla, mostrará el 'Camino a La Meca', un trabajo que explora temas como la libertad, el aislamiento y la lucha contra las normas sociales. Un día después será el Cuadro Artístico Mirandés el que se suba al escenario del Apolo con 'Vientos de levante'.

Pero el año arrancará con danza y música. El 2 de enero se presentará el ballet 'El lago de los cisnes' y el 9 sonarán los archiconocidos temas de Nino Bravo, en una propuesta de teatro musical que ha acaparado varios premios.

El humor tendrá como protagonistas a Dani Mateo con su espectáculo '¿Por qué no te callas?', el 18 de enero;y David Suárez con 'Humor blanco', el 22 de febrero.

La programación se completa con propuestas para todos los públicos como el musical 'Peter & Pan', el 7 de febrero; las actuaciones de la Banda de Música, los días 24 de enero y 20 de febrero; y dos citas de teatro infantil: 'La bruja Kalambres', el 17 de enero;y 'Amamá', el 25.