La llave de la movilidad sostenible, muy lejos de ser una realidad en Miranda En numerosos tramos como en la Avenida de Europa el firme presenta serios desperfectos. / Avelino Gómez El estado actual del carril bici «deja mucho que desear» en determinados tramos y los ciclistas critican su incoherencia y falta de cuidado SILVIA DE DIEGO Domingo, 16 junio 2019, 23:02

. Se sigue diciendo que la bici es la llave de la movilidad sostenible y ciudades como Miranda podrían ser por su tamaño y sus características un buen ejemplo de ello, pero lo cierto es que pocos son los ciudadanos que hacen uso a diario del carril bici, un servicio que ha visto como en los últimos años también ha ido cayendo poco a poco en el olvido. El estado deficitario de numerosos tramos del recorrido junto al hecho de que está incompleto ya que no une a todos los barrios de la ciudad son algunas de las principales quejas ciudadanas.

En el año 2014 apenas si cubría algo más de 6.5 kilómetros de suelo urbano, una distancia que cinco años más tarde no ha mejorado y sí ha empeorado o se ha estancado aunque desde el Consistorio mirandés se aproveche anualmente la celebración de la Semana de la Movilidad para concienciar sobre todos sus beneficios. «De qué sirve hablar durante dos o tres días de ello si el resto del año no hacemos nada», reconoce el concejal de Izquierda Unida Guillermo Ubieto quien lamenta que el Plan de Movilidad Sostenible existente actualmente no se desarrolla tras su aprobación. «No existe ningún tipo de seguimiento ni de control al respecto», denuncia.

Las críticas de los ciclistas siguen siendo las mismas que años atrás y reiteran la falta de señalización, el mal estado de las vías en numerosos puntos y tramos sin ninguna coherencia como en el barrio de Las Matillas, un carril no lleva a ningún sitio.

Otro de los puntos a tener en cuenta según IUes que la ordenanza actual no permite circular por las aceras en ningún caso. «Entendemos que sí que es verdad que en la calle La Estación, por ejemplo, pueda ocasionar peligro para los viandantes pero también hay personas que emplean la bici de forma responsable. No es que estemos en contra de que no se permita ir por la acera pero claro ir por la calzada es muy peligroso ya que los conductores tampoco están concienciados».

La solución según la formación pasa por plantear un Plan de Movilidad con unos tiempos marcados, una financiación asegurada y un compromiso político serio. «Dentro de aquí tendríamos que incluir el tema del carril bici y su planificación estratégica y la elaboración de campañas concretas de concienciación o medidas de bonificación».

Respecto a la eliminación del servicio de bicicletas Ubieto subraya que se dijo que no funcionaba pero tampoco se planteó ninguna otra alternativa. «Igual la solución no era eliminarlo sino plantear otras formas de qué funcione, todo se puede estudiar».

El tema del carril bici no afecta sólo a las bicicletas sino también a otros vehículos como los patinetes eléctricos y aquí es donde se complica más el asunto.

El Ayuntamiento mirandés avanzaba durante el pasado mes de abril estar estudiando la elaboración de una ordenanza que regule la circulación de los vehículos de movilidad personal (entre ellos los patinetes eléctricos) con el fin de que tanto peatones como conductores puedan convivir y se garantice en todo momento la seguridad vial. El tiempo sigue pasando y las quejas ciudadanas en las redes sociales aumentan por la imposición de multas hasta que la ordenanza sea una realidad. «Hace ya unos meses dijeron que estaban estudiando ordenanzas de ciudades como Vitoria y Logroño y no creo que sea tan difícil hacerlo mientras tanto, ¡qué nos queda! que depende del Policía de turno te enfrentes a una multa o no», reconocía un vecino muy enfadado.

Respecto a esta cuestión, el edil de IU asegura «no entender porqué se demora tanto una ordenanza» y aboga por una reunión amplia con todos activos implicados para «ver cómo se puede llevar a cabo un periodo de transición. «No puede ser que la gente directamente no pueda usar patinetes eléctricos. Cómo se puede amparar una arbitrariedad desde la Administración pública, es algo incomprensible la verdad».

Sin ordenanza

Por el momento y hasta que la ciudad disponga de una ordenanza específica como tal lo que «se está cumpliendo es la directriz marcada por la DGT y ante la inexistencia aún de una reglamentación para el municipio los agentes sí que pueden actuar sobre su criterio teniendo en cuenta también las recomendaciones de la Federación Española de Municipios y Provincias para el uso de este medio de transporte».

Las tres ciudades que figuran a la cabeza de la lista son Madrid, Barcelona y Valencia en estos tres destinos son donde más patinetes eléctricos circulan, cada municipio tiene su propia normativa, la única base legal sobre la que los Ayuntamientos aprueban sus leyes es la Instrucción 167/V-124 publicada en 2016 por la Dirección General de Tráfico en la que se clasifican estos vehículos en tres tipos. Los patinetes eléctricos se incluyen dentro del Tipo A, con un límite de velocidad de 20 km/h y del tipo B, limitado a 30 km/h.