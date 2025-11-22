La llama del Antorcha se propaga desde Miranda

Se define como Flashover o combustión súbita generalizada al fenómeno que se observa en incendios confinados en los cuales, de forma repentina, todas las superficies ... combustibles, que hasta ese momento no estaban implicadas en el fuego, comienzan a arder como consecuencia de la radiación proveniente de la ignición de la capa de gases. Pues bien, extrapolando este hecho al ámbito musical mirandés, podemos aseverar que el Antorcha Festival no sólo crece, sino que se ha propagado con la celebración de una segunda edición tan o más multitudinaria que la primera, con alrededor de 3.000 asistentes en el Pabellón Multifuncional de Bayas para disfrutar de la mejor música punk y oi! del panorama nacional e internacional.

En esta ocasión, la agenda musical matutina se trasladó de La Rayuela, sede de la Barraca, asociación impulsora del festi, a la Fábrica de Tornillos. El pabellón colorado sirvió de sede para los conciertos de Disasters Jack y Chulería, Joder. Los conciertos gratuitos fueron todo un éxito y muchos mirandeses se mezclaron con los antorcheros para disfrutar primero de la banda hardcore punk de Barcelona, con un sonido potente y estética ligada al skate; y posteriormente con el punk-rock de Iratxe, Antón, Eneko y Miryam, directamente desde Ezkerraldea. Ritmos rápidos con letras mordaces, tanto en castellano como en euskera, para ir abriendo apetito.

Una vez zanjada la propuesta matinal, centenares de festivaleros pusieron rumbo al Multifuncional de Bayas. Muchos lo hicieron a pie, conversando y pese al gélido frío mirandés que días atrás dejó nieve en la ciudad, y otros tantos optaron por la lanzaderas gratuitas programadas hasta media tarde; todo ello después de coger fuerzas en los locales hosteleros del centro o en las foodtrucks ubicadas en el recinto festivalero.

Ya en el pabellón principal, tras una apertura de puertas, el primer grupo en 'dar gas' fue Suzio 13. Desde 'Madriz', estos City Punk Rockers empezaron bailando con la más fea, ya que los primeros acordes comenzaron a sonar pasadas las cuatro de la tarde, pero su excelsa energía y bien seleccionado repertorio ayudaron a que los primeros valientes acabarán entregándose a la causa. Al final, bailaron con todos, sin excepción.

Recogió el testigo Sons of Aguirre & Scila, una de las bandas más esperadas de la tarde. El colectivo valenciano de rap, punk y rock aterrizó con fuerza en la ciudad, armado con letras de crítica política y social, satirizando temas como el capitalismo, el fascismo, y la desigualdad social en el marco ideal, el Antorcha. Scila aportó su sonido de metalcore como base. Al final, 'obligaron' a entrar a muchos de los que estaban disfrutando en los aledaños y nadie pudo hacer caso omiso, 'ni mirar hacia otro lado', con lo que ocurrió en el interior. No faltaron sus grandes hits, sacaron el fusil y cabalgaron entre Cuba y los machos cowboys antes de morir en un Ebro que ayer cambiaron por el Mediterráneo.

Los históricos Kaos Urbano saludaron ya bien entrada la tarde. Antifascismo en vena, los suburbiales dejaron todo en el escenario con calidad y actitud, como Cantoná. Punk al canto para un respetable que supo valorar la experiencia y el buen hacer; también en la línea de Segismundo Toxícomano, los siguientes en saltar a las tablas y en brillar con clásicos como 'Las Drogas' o 'Por ti', muy coreadas por un público entregado. Dos bandas icónicas como preámbulo para los suecos Perkele, referencia del punk oi! internacional, que presentó su disco 'Teather'.

La apuesta internacional también cayó de pie en la segunda edición porque compartir idioma no es imprescindible para sentir la música. Mucha energía y experiencia en el escenario. «Soy de Ávila pero vengo desde Logroño, sobre todo por Non Servium, pero Perkele me ha dejado loco», evaluaba Samuel 'El Chacho', un asistente que debutaba en el festival mirandés, al acabar.

El plato fuerte llegó con Non Servium. Los madrileños repitieron en el Antorcha con un repertorio repleto de himnos y una oferta que saltó desde sus tres primeros discos hasta las creaciones más recientes. Un regalo para los antorcheros, un set especial para los que sostienen la llama. Asfalto y suelas gastadas, carácter urbano y comabitividad como seña de identidad. El espíritu del Oi! vive a través del sonido urbano, de los barrios, y de estos pandilleros con décadas de trayectoria. No faltaron los pogos.

Cerraría la jornada Decibelios, historia viva del oi! nacional, que sólo había tocado un puñado de veces desde que la banda dejó de tocar a finales de los 80; y los enérgicos Arpaviejas, que llegaron con ¡Ramón y su camión' para terminar de ponerlo todo patas arriba. El 'efecto llamada' sigue funcionando en el Antorcha, que cada vez incluye a más sectores sociales ajenos al punk, el hardcore y el oi; con lo que sigue ganando antorcheros para sostener la llama y superficies combustibles para propagarla cada vez más.