El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Iberia y otras cinco aerolíneas cancelan sus vuelos comerciales a Venezuela tras las advertencias de EE UU
Miles de personas disfrutaron de la música y el buen ambiente del festival por toda la ciudad. E. C

La llama del Antorcha se propaga desde Miranda

Más de 3.000 asistentes disfrutaron del festival de punk mirandés y la organización cifra en 300.000 euros su impacto para la ciudad

Toni Caballero

Miranda de Ebro

Sábado, 22 de noviembre 2025, 22:47

Comenta

Se define como Flashover o combustión súbita generalizada al fenómeno que se observa en incendios confinados en los cuales, de forma repentina, todas las superficies ... combustibles, que hasta ese momento no estaban implicadas en el fuego, comienzan a arder como consecuencia de la radiación proveniente de la ignición de la capa de gases. Pues bien, extrapolando este hecho al ámbito musical mirandés, podemos aseverar que el Antorcha Festival no sólo crece, sino que se ha propagado con la celebración de una segunda edición tan o más multitudinaria que la primera, con alrededor de 3.000 asistentes en el Pabellón Multifuncional de Bayas para disfrutar de la mejor música punk y oi! del panorama nacional e internacional.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «No tenemos adónde ir», dice la madre que avaló a su hija en Erandio
  2. 2

    Los okupas del piso turístico de Lekeitio abandonan la casa y la dejan destrozada
  3. 3 Los padres de la niña fallecida dicen que pasó cuatro horas en el dentista porque no se encontraba bien
  4. 4

    El pueblo medieval que ilumina la Navidad
  5. 5

    Tres familias pierden su casa en Erandio desahuciados por una hipoteca «abusiva»
  6. 6

    Localizan sin vida el cuerpo del pastor desaparecido en Urbia
  7. 7 La Lotería Nacional del sábado deja un pellizco en esta localidad vizcaína: comprobar resultados del 22 de noviembre
  8. 8

    Un hombre muere tras una fuga de gas en Gorliz
  9. 9

    El Supremo anula la comisión de apertura de una hipoteca por falta de transparencia
  10. 10 La Aemet avisa de la llegada de un nuevo frente: así afectará a Bizkaia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo La llama del Antorcha se propaga desde Miranda

La llama del Antorcha se propaga desde Miranda