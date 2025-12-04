La limpieza de Miranda, un debate sin soluciones

La suciedad de las calles y el servicio de recogida de basura y limpieza prácticamente monopolizó este jueves el debate del pleno municipal. La moción ... de Vox sobre las necesidades de mejora del servicio, dio paso a valoraciones y argumentarios que consumieron 40 minutos de la sesión, y que se cerró con el rechazo a la propuesta defendida por Miguel Arbaizar, con los votos en contra de PSOE, IU-Podemos y la abstención del PP, al no eliminarse el punto 4 que proponía la modificación del contrato.

Y es que aunque todas las formaciones coinciden en que la ciudad está sucia, no todas creen que éste sea su momento más crítico y mucho menos que no se esté haciendo nada para revertir la situación. Para el edil de Vox, la ciudad lleva acumulando años de abandono, «calles sin baldear, contenedores desbordados... Lo peor no es que Miranda esté sucia, es que el Ayuntamiento se ha acostumbrado. «Hay que controlar el contrato, reforzar la limpieza donde sea necesario, aplicar la ley con rigor. Pedimos gestión y seriedad», porque «ni siquiera se friegan las calles».

Criterios con los que la concejala de Medio Ambiente, María Cueva, dejó claro que ya trabaja su departamento. No así Vox, a cuyo concejal recordó que «la primera vez que se metió al expediente de limpieza fue un año y cuatro meses después de empezar la legislatura y no lo ha hecho hasta que ha querido presentar esta moción, tras ver unos carteles por la calle».

Pero es que, además, «no ha dado ni una» a la hora de explicar cuántas veces se recogen los residuos, los desbordes y las jornadas que dedican los empleados de PreZero a tareas como recoger del cartón, que aunque en el pliego figura que se emplea media jornada a la semana, se recoge «6 días a la semana en jornada completa»; al igual que el baldeo.

Pero pese a las cifras y frecuencias explicitadas por Cueva, el PP también cree que «Miranda nunca ha estado tan sucia como está ahora»; y aunque su portavoz, Sergio Montoya, admitía que el de limpieza es «uno de los servicios más complejos que da una administración, en parte por el incivismo», pero en este caso entienden que el problema también parte de un pliego aprobado hace 6 años y que es « muy malo», para empezar por estar infra financiado.

Documento aprobado en la anterior legislatura por el PSOE y del que su portavoz, Pablo Gómez, reconoció que tiene sombras pero también luces, como el aumentó del número de contenedores o la limpieza de solares. «Todo tiene margen de mejora, como toda obra humana, pero no va a venir de su propuesta».

Le reprochó Gómez a Arbaizar que pida el cumplimiento del contrato como si el equipo de Gobierno no lo hiciera. «Somos los primeros interesados en que se cumpla el pliego de la A a la Z. Además, le recordó que «tiene en su poder un informe de contratación en el que se marca la imposibilidad de modificar este contrato» en relación al pliego de limpieza.

El pleno también debatió la moción PP sobre la necesidad de un nuevo plan de juventud y que esté listo para septiembre . Propuesta que fue rechazada por el equipo de Gobierno, tras apuntar que ya estaba incompleta y es un tema en el que ya se viene trabajando.