Directo Retenciones en la A-8 tras un accidente múltiple a la altura de Barakaldo en sentido Muskiz
Miguel Ángel Arbaizar, de Vox, fue el encargado de abrir el debate sobre la limpieza. Avelino Gómez

La limpieza de Miranda, un debate sin soluciones

La moción de Vox sobre la suciedad es rechazada pero acapara 40 minutos del pleno con un tema controvertido pero en el que todos coinciden en la necesidad de mejoras

Cristina Ortiz

Jueves, 4 de diciembre 2025, 19:25

Comenta

La suciedad de las calles y el servicio de recogida de basura y limpieza prácticamente monopolizó este jueves el debate del pleno municipal. La moción ... de Vox sobre las necesidades de mejora del servicio, dio paso a valoraciones y argumentarios que consumieron 40 minutos de la sesión, y que se cerró con el rechazo a la propuesta defendida por Miguel Arbaizar, con los votos en contra de PSOE, IU-Podemos y la abstención del PP, al no eliminarse el punto 4 que proponía la modificación del contrato.

