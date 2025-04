Los libros animan a salir a la calle en Miranda

A los mirandeses de todas las edades les gusta leer y hacerlo, además, en papel. Así lo demostraban quienes a lo largo de la jornada ... de este miércoles, aprovechando la jornada festiva del Día de Castilla y León, se animaban a ojear los títulos que las librerías de la ciudad habían sacado a la calle La Estación para acercar más, aún si cabe, los libros a los mirandeses en el gran día de las letras.

A la búsqueda de un libro de bolsillo sobre «amoríos y romances», fácil de leer, estaba Susana Aberásturi. Esas eran las premisas, no tenía definido ni título ni autor, estaba revisando lo que había en las casetas de una feria de la que le encanta «el ambientillo que se genera». Quería «una novela veraniega. Las historias más complejas, los thrillers... los dejo para invierno. De cara al buen tiempo, piscineo y playa, para no perder el hilo de la lectura, a la vez que mantengo una conversación con las amigas, busco algo fácil». Además, el día anterior fue su cumpleaños y le cayeron ya otros dos libros.

También fue un regalo para África, de 9 meses, a la que su madre, Tamara Rey, le compró un libro de animales, con grandes dibujos, texturas y «ruiditos y sonidos naturales». No era el primero que pasaba por sus manos, porque «le gustan y se entretiene bastante». No sólo con los colores y las imágenes, también se queda embelesada con las historias que se inventa su progenitora. «Me gusta inculcarle a ella lo que no he hecho yo de pequeña: leer. No me gusta la lectura, pero quiero que le guste a ella porque creo que hace más fácil el aprendizaje y el estudiar. Por eso quiero que vaya normalizando el ver los libros».

Ampliar Berta Ortega, con sus hijos Martín y Amaia. Avelino Gómez

Ejemplares más que familiares para Martín García, de 2º de Primaria, que eligió uno del 'Pequeño Sherlock', lo tenía claro antes de salir de casa. Son sus favoritos. «Me gustan mucho los misterios», aseguró; aunque su asignatura favorita sea Educación Física. A su hermana Amaia, de 5 años, le cayó 'Salvaje', una historia de animales que conocerá a través de la voz de su madre, porque le encanta que le cuenten cuentos. Así que elegidos los infantiles a Berta Ortega le quedaba buscar uno para su pareja, de cara a seguir cumpliendo con la tradición de regalarse un volumen el uno al otro coincidiendo con esa fecha. En su caso, tenía que repasar varias reseñas que se había ido guardando en los últimos meses antes de decidirse por algún título de novela negra.

En busca de un libro escrito por una mujer que le llamara la atención llegó a la feria Sonia Alonso, que se acabó llevando 'La novia de la paz' de Rosario Raro, por el que se decantó por tener el Premio Azorín 2025. «Los libros me encantan y cualquiera me va bien. Normalmente leo el resumen y si me atrae, lo compro», reconoció; aunque los thriller responden a la lectura que le apasiona. Aunque lo esencial es que «esté bien escrito y la literatura sea ágil». Y, por supuesto, siempre en papel, nada de libro electrónico.

Leer y escribir

Además de leer, hay quien también escribe y bien, como Berta Carasa, de 14 años y alumna de 2º de la ESO en Sagrados Corazones, que ganaba en categoría juvenil el primer Concurso de Microrrelatos 'Mirando Alrededor' con una historia titulada 'Candilejas'.

Ampliar Berta Carasa, ganadora en la categoría juvenil de Microrrelatos. Avelino Gómez

Un texto inspirado en el Apolo, con el que buscaba también tener muy presente a su padre porque «ha hecho muchas obras de teatro. Me pareció, además, un lugar muy vinculado a Miranda«. A partir de ahí, salió todo; aunque ajustarse a las 150 palabras «fue complicado. El primero tuve que acortarlo un poco».

Pero el resultado de un trabajo obligatorio en clase acabó siendo más que satisfactorio y reconocido además por el jurado que le otorgó el primer premio. Ya tiene otros galardones, pero por certámenes poéticos.

En adultos, el ganador fue Raúl Garcés Redondo, con su obra 'De rama en rama'.