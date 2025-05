Un libro para glosar una intensa vida de José Luis Solana en Miranda

Si en Miranda se hace referencia a José Luis Solana está claro que va a ser difícil encontrar a alguien que no lo conozca, ya ... sea por su faceta empresarial o por alguna de las actividades en las que en algún momento de su vida (tiene 95 años) ha estado implicado, y como él mismo comenta «siempre pensando en hacer algo positivo por la ciudad».

Así las cosas alguien que lo conoce bien, José Ramón Sabando, ha pensado que glosar su 'vida y obra' en un libro sería una buena idea; una publicación en la que define al protagonista como 'El junco sencillo y sabio'. «Sus antepasados unos estuvieron relacionados con la agricultura y otros con el ferrocarril, así que puede decirse que es un producto típico de los dos motores económicos de la ciudad. Eso es significativo, y tanto o más su capacidad emprendedora», apunta Sabando que recuerda que han sido «infinidad las empresas que ha creado» y también que «su participación en tantas y tantas actividades sociales, es muy destacable».

De todo ello se habla en el libro y dado que sigue pensando en «hacer más y más cosas por Miranda, creo que merece ser un personaje reconocido», que cuando supo de la idea «se mostró un poco reacio, le parecía que era demasiado escribir un libro sobre él, pero al final conseguí convencerle, y creo que se ve reflejado en la publicación y creo que está contento con el resultado. Yo creo que es muy justo que le reconozcamos los méritos que tiene y lo que ha hecho por Miranda».

El libro podría decirse que está vivo ya que su autor es también el encargado de realizar las impresiones de cada ejemplar y «a medida que se va leyendo si alguien aporta datos nuevos los incluyo». Cuando el resultado lo considere ya definitivo se hará «una versión en PDF para que circule libremente».

En relación con el título, es la propia figura estilizada de José Luis Solana la que le hizo al autor presentarlo como un junco, y lo de sencillo y sabio viene «de conocer bien su vida y tener claro que así es como se ha mostrado siempre, cercano a todo el mundo y demostrando que son muchas las cosas que conoce».

José Ramón Sabando ha quedado satisfecho con el resultado final del trabajo de recopilación y plasmado después en esta publicación; una obra que está ya en las manos de muchos conocidos del protagonista que superado el pudor inicial de ver que alguien quería escribir un libro sobre su vida «y mostrarle al principio algún recelo porque no creía que lo mereciera», visto el resultado dice que «está contento».

Dice Solana de todos modos que no tuvo conocimiento de la iniciativa de Sabando «hasta que ya tenía la idea bastante avanzada». Y que ha sido producto de las conversaciones que «mantuvieron él y otros amigos míos, semana tras semana después de terminar de jugar al golf, que es algo que hacemos juntos habitualmente».

Sabe que fue tomando notas de lo que él iba contando y cuando le dijo que lo que quería era hacer un libro «la verdad es que me sorprendió mucho y me pareció pretencioso y le dije que sí un poco forzado».

Agradecido

Accedió y ahora tiene claro José Luis Solana que «le tengo que dar las gracias por el trabajo que ha hecho. El resultado me ha gustado, la verdad».

Dicharachero y vitalista como es José Luis Solana no puede negar que todo esto le está emocionando y también «abrumando un poco», sobre todo el hecho de que en el título «me califique como sabio. En pequeñas cosas sí que he podido ser certero y también audaz y valiente, pero que me llame sabio me parece mucho».

Sí le gusta el símil de junco ya que es una planta «muy resistente, que cuando se inclina vuelve a su posición y sí, yo he sido fuerte en todo lo que he emprendido, y si me he caído o inclinado me he levantado siempre». Considera que esta publicación sirve para reconocer las cosas que ha hecho y tiene claro que «debo agradecerlo. Me siento orgulloso de lo que he hecho aunque seguro que todo lo podría haber hecho mejor».

Y lo dice apuntando también que «aquí sigo con ganas de vivir, disfrutando de la vida y pensando en hacer más cosas». Vamos, que al libro se le podrían añadir más capítulos.