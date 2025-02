Levantan planos del CIFP Río Ebro de Miranda para valorar distintas ubicaciones del futuro nuevo edificio

Educación está repensando todo el proyecto de ampliación del CIFP Río Ebro, para aprovechar la construcción de un nuevo edificio de cara a reordenar todo ... el centro educativo público de formación profesional. Aunque es algo que llevará tiempo, teniendo en cuenta que, tras tres licitaciones previas fallidas, en estos momentos, el único avance en la materia ha sido el levantamiento topográfico del complejo.

Técnicos regionales realizaron días atrás las mediciones precisas y detalladas del terreno. Un trabajo que se ha ido avanzando para incluir esa información de cara a un nuevo proceso público previo a contratar la redacción de la propuesta de ampliación.

Y es que si desde el principio se había apostado por construir un nuevo bloque en un terreno libre en la parte posterior del centro, ahora se quieren valorar otras opciones, como el hecho de que se pueda emplazar anexo al bloque B, el situado a la izquierda de la entrada principal, para solventar de paso los problemas de accesibilidad de ese inmueble.

El ascensor del nuevo inmueble permitiría moverse sin barreras por ambos al estar comunicados. El que está pendiente de proyecto ocuparía la actual pista deportiva. Ésa es la alternativa con la que también se está trabajando en estos momentos.

Pero no está claro que haya espacio suficiente como para ubicar ahí un edificio de unos 3.000 metros cuadrados por el que se apuesta ahora y que triplica los alrededor de 1.000 con los que se concibió la propuesta inicial. Si se ajusta o no será algo que tenga que definir el licitador al que se le adjudique la redacción del proyecto.

Aunque aún no hay plazo para la publicación de ese proceso que, además, se está viendo ralentizado por la falta de un presupuesto propio de la Junta para 2025 y estar prorrogado el del pasado ejercicio. A priori, la licitación podría tardar en llegar varios meses. Hay que tener en cuenta que al no haber unas cuentas aprobadas para este año no hay una partida económica definida específicamente con destino a esa inversión; aunque el ejecutivo de la Junta, en el borrador de cifras presentado incluía 289.240 euros para costear el estudio. Es la única partida que figuraba para una inversión que se cifró en su momento en 7,2 millones para poderla llevar a cabo.

De manera paralela, además de sumar un nuevo edificio al complejo educativo, también se quiere estudiar la reorganización de la zona de acceso, trasladando el aparcamiento a la parte posterior y acondicionando la zona ajardinada que ahora separa dos de los bloques. Se trataría de hacer una entrada más amable y agradable, además de garantizar la accesibilidad en todo el recinto.

También están a expensas de esa obra de ampliación y actualización para que se renueve un sistema de calefacción muy antiguo y que genera problemas, incluida la reparación por las dificultades para encontrar repuestos de piezas.

Mucho antes, para este mismo verano, confían en el CIFP Río Ebro que se complete el pintado de las fachadas que están más deterioradas. Durante el pasado periodo estival se remozaron dos caras y confían en que este año se hagan otras dos de dos de los inmuebles, de los más antiguos, que son los que están en peores condiciones. Se trata del principal, donde está el área administrativa, y del que se imparten los ciclos de la familia sanitaria. De igual modo, han solicitado a Educación la adecuación de algunos baños de sendos inmuebles.

Consolidar la oferta educativa

Pequeñas mejoras para mantener un centro que necesita crecer en espacio para poderlo hacer en estudios y alumnos. De momento, de cara al curso 2025-26 en el CIFP Río Ebro no van a solicitar a Educación más ofertas de grados. Quieren consolidar la implantación de la segunda línea de Cuidados Auxiliares de Enfermería, el superior de Laboratorio Clínico y Biomédico y el grado medio de Sistemas Microinformáticos y Redes, que a partir de septiembre arrancará con el segundo curso de la primera promoción.

Será de cara al periodo 2026-27 para cuando tratarán de poder implantar el superior de esa misma familia. Ahora, lo que les preocupa es recibir los equipos informáticos para los alumnos de primero que aún no han llegado. No renuncian a crecer pero quieren hacerlo de manera más sosegada y consolidando lo que ya hay.

Sí que valorarán en el centro, cuando salga la convocatoria, la posibilidad de volver a solicitar el poder impartir cursos de especialización. Ya lo han hecho con anterioridad, aunque no han conseguido que fueran elegidos para poder realizar alguno en sus aulas.