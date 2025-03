«Alerta para que lo conquistado permanezca»

Desde CC OO apostamos por el feminismo sindical, como la fuerza de transformación ante las viejas estructuras y normas patriarcales, y ante los nuevos movimientos ... reaccionarios.

Es necesario seguir reivindicando en un día como hoy, 8 de marzo, día internacional de las mujeres, la igualdad en todos los ámbitos pero especialmente en el laboral.

Hay que poner en valor los logros conseguidos hasta ahora, pero a pesar de los buenos datos de empleo y los avances legislativos en esta materia, la brecha laboral de genero aún persiste: mayor tasa de desempleo, la parcialidad, la temporalidad, las condiciones laborales y las retribuciones.

La acción sindical no se queda encerrada en las paredes de las empresas, y revalorizar el trabajo de cuidados y conseguir una mayor corresponsabilidad se hace imprescindible para conseguir la igualdad. No ha sido fácil y no nos han regalado nada pero estamos superando todos los obstáculos para lograr un empleo que nos permita obtener autonomía e independencia económica. Somos más de 10 millones de mujeres trabajadoras, el 46% de la fuerza laboral. ¡Aquí estamos! Afiliadas, Juntas, Fuertes.

Vivimos tiempos acelerados pero el movimiento obrero tiene memoria y sabemos que todo lo que se ha conseguido ha sido con el sudor de la clase trabajadora. No vamos a permitir un paso atrás. Hay que estar muy alerta para que todo lo conquistado permanezca.