Actuación del Orfeón Mirandés durante la misa de las fiestas de la Virgen de Altamira. Avelino Gómez

León de Oro de Miranda para el Orfeón por su 75 aniversario

El Ayuntamiento reconoce públicamente su gran aportación a la cultura de la ciudad

Cristina Ortiz

Viernes, 7 de noviembre 2025, 12:56

Comenta

El Orfeón Mirandés José de Valdivielso va a recibir el León de Oro de la ciudad por «su gran aportación a la cultura» mirandesa durante sus 75 años de actividad musical en la ciudad. El colectivo, fundado el 19 de noviembre de 1950, desde su presentación en abril del año siguiente ha venido participando en los principales acontecimientos festivos, sociales y musicales de la localidad y provincia, con actuaciones en diversas capitales y municipios de Andalucía, Castilla–La Mancha, Castilla y León, País Vasco, Madrid, Cantabria, Galicia, Navarra y Principado de Asturias.

También ha realizado desde su fundación distintas giras y actuaciones en ciudades europeas y ha recibido numerosos galardones de reconocimiento a su labor musical y ha ganado no pocos concursos y certámenes a los que se ha presentado a lo largo de su historia.

En 2011, con motivo de la celebración del 60 aniversario de su fundación, fue elegido Pregonero de las fiestas de San Juan del Monte. Actualmente componen el coro 50 voces mixtas, bajo la dirección de Héctor González Mirumbrales.

